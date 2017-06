Mustertafeln für die Museen

Lüdenscheid - „Ich erinnere mich genau, wie wir zwischen Regengüssen auf der Terrasse gesessen und die Dinger geputzt haben“, sagt Neisa Wiel-Marin an diesem Vormittag im alten Sitzungssaal in den Museen der Stadt. Augenzwinkernd, denn diese „Dinger“ sind Mustertafeln, die einen guten Überblick darüber geben, was das traditionsreiche Unternehmen Selve in den ersten Jahrzehnten der inzwischen 151-jährigen Firmengeschichte hergestellt hat.

Zufällig tauchten sie auf, so Dr. Federica Wiel-Marin, im vergangenen Juni, als sie den Firmengeburtstag im vergangenen Jahr zu Anlass nahm, sich auf die Suche nach zentralen historischen Dokumenten und Objekten bzw. Produkten des Unternehmens zu begeben. Am Donnerstagvormittag übergaben die Selve-Nachfahren, deren Unternehmen in fünfter Generation geführt wird, den historischen Nachlass offiziell als Schenkung an die Museen der Stadt.

Unter Federführung von Dr. Federica Wiel-Marin entstand im letzten Jahr eine umfangreiche Festschrift, die größtenteils auch diejenigen zahlreichen Produkte geschichtlich einordnet, die den Museen übereignet worden sind. Sehr zur Freude von Museumsleiter Dr. Eckhard Trox: „Wir sind immer dankbar für den Überblick, was heimischen Firmen produziert haben. Insofern ist der Nachlass eine wunderbare Ergänzung unserer Sammlung.“ Den historischen Sitzungssaal im alten Amtshaus hat der Museumsleiter für die Übergabe nicht zufällig ausgewählt, zählte doch Ernst Selve, der 1866 den Grundstein für das heute national wie international agierende Unternehmen Selve legte, zu den einflussreichen, aber auch großzügigen Industriellen Lüdenscheids. Davon zeugt unter anderem das große Buntglasfenster, in dem Ernst Selve als Stifter verewigt ist. Trox: „Dieser Sitzungssaal atmet viel von Ernst Selve.“

Mit Drahtzieherei habe man damals angefangen und später Bandeisen bearbeitet, erläutert Dr. Federica Wiel-Marin. Die Mustertafeln seien ein Zeugnis für den weltweiten Export, aber auch für die Vielfalt der Produkte, die auch durch die Nachfragen der Kundschaft bestimmt wurde.

Die Firma Ernst Selve Augustenthal ist tief am Standort verwurzelt und von Beginn an in Familienbesitz. Neisa Wiel-Marin: „Das war früher wie eine große Familie. Heute kommen die Mitarbeiter von weit her angereist, früher kamen sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad.“ Maßgeblich beteiligt war Ernst Selve am Bau des damaligen Schienenstrangs der Kreis Altenaer Eisenbahn Werdohl-Augustenthal. Teile des historischen Nachlasses waren bereits in der Ausstellung „Lüdenscheid classic“ zu sehen, unter anderem jene Stahlklammern, die Einmachgläser verschlossen haben. Trox: „Die Konservenglasverschlüsse gibt es in vielen verschiedenen Formen. Das erzählt viel über die Vergangenheit, unter anderem auch über die Ernährungsgewohnheiten der Menschen.“ Die Konservenglasverschlüsse gehören lange der Vergangenheit an. Heute definiert sich die Firma Selve als Spezialist für moderne Antriebs-, Steuerungs- sowie Rollladentechnik.

Insgesamt 76 Mustertafeln wurden übergeben. Anhand der Bandeisenschlösser kann man erkennen, in welche Länder die Selve-Produkte exportiert wurden. Mitglieder der Familie Basse-Lüsebrink waren an der Schenkung auch beteiligt, wenn auch gestern nicht vor Ort. Die Schenkung wird nun erst einmal ins Depot wandern. Bei der Neueinrichtung der Dauerausstellung in den Museen hofft Trox, anhand der Tafeln den Prozess der Verfeinerung in der Firma Ernst Selve Augustenthal nachvollziehbar machen zu können. Er war voll des Lobes für die Umsichtigkeit, dass die Nachfahren Selves an die Museen herangetreten seien: „Wir haben da aus der Vergangenheit etwas in die Gegenwart geholt. Vieles ist noch aus dem Kaiserreich oder den Anfängen der Weimarer Republik.“ Er sei dankbar für das Traditionsbewusstsein des Unternehmens, das diese mehr oder weniger durch Zufall aufgetauchten Dokumente den Museen übereignet.