Nachhaltigkeit in Lüdenscheid: Treffen für Kinder und Jugendliche

Von: Susanne Kornau

Der blaue Planet wird grüner: Dieses Symbol ziert die Einladung zum Nachhaltigkeitstreffen, die sich diesmal ausdrücklich an junge Leute richtet. © Nachhaltig leben in Lüdenscheid

Bei einem Treffen in der Stadtbücherei können junge Leute in kleinen Gruppen ihre Wünsche für eine bessere Umwelt und mehr Nachhaltigkeit äußern und diskutieren. Anmeldungen sind bis zum 5. Mai möglich.

Lüdenscheid – „Es ist keine Zeit zu verlieren“ – das ist die Botschaft angesichts der Vielfalt an Terminen, die der Verein „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ über das Frühjahr streut. Am 12. Mai nun soll es um Kinder ab zehn Jahre gehen, um Jugendliche und junge Erwachsene. Sie frühzeitig mit ins Boot zu holen für die Vereinsziele – die tatsächlich Menschheitsziele sind –, ist zwingend. Also lädt die Gruppe von Aktiven um die Vorsitzende Ulrike Rohlmann und ihren Stellvertreter Lothar Brunner für den 12. Mai zum Jugend-Nachhaltigkeitstreffen in die Stadtbücherei ein. Von 16.30 bis 18.30 Uhr sollen die Kinder und jungen Leute im Stil eines „Barcamps“ eigene Gedanken zum Thema entwickeln. Im Einladungsschreiben der Veranstalter, zu denen neben dem Verein auch der Stadtjugendring und die Stadtbücherei zählen, wird der Ablauf wie folgt erklärt: „Das Barcamp lebt von ,Sessions‘.“ Die wiederum entstehen, wenn ein vorgestelltes Anliegen direkt auf breites Interesse stößt und man es in kleinen Gruppen, in Workshops, weiter diskutiert.

Vorstellung der Ergebnisse

Am Ende des Nachmittags, so die Hoffnung der Veranstalter, hat man dann eine Reihe von Themen und Anregungen der jungen Lüdenscheider gesammelt, die man weitertragen möchte – in Politik und Rat. Aber auch der Verein nimmt die jungen Ideen und Wünsche mit und kann sein stetig enger werdendes Netzwerk für eine schnellere, direktere Umsetzung nutzen.

Auf jeden Fall würden alle Sessions samt der dort vorgetragenen Wünsche von den Veranstaltern protokolliert. Und: „Die Ergebnisse der Sessions werden am Ende allen Teilnehmern vorgestellt.“ Damit der blaue Planet etwas grüner wird, wie es das Logo der Veranstaltung verheißt.

Info: Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei als Mitveranstalter noch bis zum 5. Mai entgegen: per E-Mail an stadtbuecherei@luedenscheid.de oder telefonisch unter 0 23 51/17 12 18.