„Nachhaltig leben in Lüdenscheid“: Neuer Verein präsentiert sich auf dem Stadtfest

Von: Susanne Kornau

Bei der Gründungsversammlung des Vereins „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ wurden gewählt: 1. Vorsitzende Ulrike Rohlmann, 2. Vorsitzende Lothar Brunner, Kassenverwaltung Claudia Janzen, Schriftführerin Petra Lück. © Till Sanders

„Nachhaltigkeit“ wird gerne auf jedes Fähnchen geschrieben, das irgendwer in den Wind hält. Wie schwer die Umsetzung im Alltag ist, zeigt für Ulrike Rohlmann das Beispiel der „Rolle rückwärts zu den Gärten des Grauens“.

Lüdenscheid - Die leidenschaftliche Imkerin, seit jeher ganzheitlich naturverbunden, steht regelmäßig fassungslos vor geschotterten Inseln und Vorgärten mit Metallobjekten statt Blumen.

Auch so etwas müsse sich ändern, finden sie und ihre Mitstreiter. Gemeinsam will man unbequem sein, aber konstruktiv, mahnen und mitgestalten. Vor allem wollen sie Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit finden. „Doch das Wichtigste ist,“ sagt Ulrike Rohlmann, „dass wir zeigen, was es an positiven Sachen in unserer Stadt gibt. Das Gerede reicht uns jetzt. Wir sind eher die handelnde Fraktion.“



Deshalb packt man das Thema vereint an. Seit August ist es amtlich: Auf dem Stadtfest stellt sich der Verein „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ vor. Mit der Solidarischen Landwirtschaft und dem Weltladen gibt es einen Gemeinschaftsstand oberhalb der Rathaustreppe.



Umdenken und aktive Gestaltung

In der Präambel seiner Satzung zitiert der Verein Ban Ki-Moon, UN-Generalsekretär 2007 bis 2016, der die „moralische Verantwortung“ beschwört, die Welt sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Daraus ergibt sich das Vereinsziel, „in Lüdenscheid und in der Region die Menschen zur aktiven Gestaltung, zum Handeln und zum Umdenken aufzufordern“.



Zum Beispiel durch das erste große Projekt „Lebenslanges Lernen und Kultur“. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, Thema ist ‘Bildung für nachhaltige Entwicklung’ (BNS). Konkrete Angebote bis hin zur Hilfe bei nachhaltigen Schulprojekten sind ausgearbeitet. Ein Festival ist für Juni ‘23 geplant.



So kann’s, so soll’s gehen: Der Verein gibt UN-Themen lokale Struktur, greift und bereitet sie auf, unterstützt mit Know-how, setzt auf Eigeninitiative und Gruppendynamik: „Wir wollen die Menschen in Verantwortung nehmen, selber etwas zu tun.“



Gärten des Grauens wieder umzugestalten, zum Beispiel. Oder aktiv gegen Supermarkt-Bausünden zu wirken. „Flächenverschwendung“, schimpft Ulrike Rohlmann. Warum Supermärkte ihre Parkplätze nicht unterirdisch bauen müssen und Wohnungen auf dem Dach – das kann sie nicht verstehen. „Da brauchen wir eine Bestandsaufnahme: ‘Was ist schlecht gelaufen, was geht besser?’.“ Es gibt viel zu tun. Der Verein packt’s an.