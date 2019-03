Nachfolge geregelt: Neue Chefin in Lüdenscheider Klinik

Lüdenscheid - Die Nachfolge von Markus Metzger ist geregelt. An seine Stelle rückt als kaufmännische Leiterin eine Frau. Sie war zuvor in einer Augenklinik tätig.

Anke Halbekann ist neue kaufmännische Leiterin der Berglandklinik. Die 38-Jährige löst Markus Metzger ab.

Die gebürtige Euskirchenerin ist Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) und hat ihren Master in Arbeits- und Sozialpsychologie gemacht. Sie lebt in Köln und hat ihren Zweitwohnsitz jetzt in Lüdenscheid.

Zuvor war Anke Halbekann sechs Jahre kaufmännische Leiterin einer Augenklinik in Köln am Neumarkt. In der Domstadt ist sie im Bezirksverband der FDP auch politisch aktiv und unterstützt ehrenamtlich ein Café für Menschen mit Behinderungen.

"Hier wird mit viel Herz gearbeitet"

In der Berglandklinik sei sie sehr herzlich empfangen worden. „Hier wird mit viel Herz gearbeitet und manche aus dem Team sind schon sehr lange an der Berglandklinik beschäftigt. Erst kürzlich haben wir eine Mitarbeiterin nach 41 Jahren verabschiedet.“

Vieles laufe sehr gut in der Einrichtung, zum Beispiel die hohen Hygienestandards und das frisch zubereitete Essen. Es gebe aber Luft nach oben. Die Berglandklinik werde in ihrer Außenwirkung noch zu sehr unterschätzt.