Brutale Attacke nach dem Überfall: Straßenräuber verprügeln 19-Jährigen

Lüdenscheid – Die Unbekannten drohten ihrem Opfer Prügel an, wenn es ihnen nicht sein Smartphone gibt. Das hielt sie aber nicht davon ab, doch noch einmal zuzuschlagen.

Zwei Männer haben am Samstag auf der Schillerstraße in der Lüdenscheider Innenstadt einen 19-Jährigen ausgeraubt. Die Täter sprachen den Passanten gegen 17.35 Uhr an und forderten sein Smartphone, anderenfalls würden sie ihn verprügeln.

Das Opfer händigte ihnen sein Mobiltelefon aus und bekam trotzdem Schläge. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Einer der Gesuchten ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftig und trug kurzes braunes Haar.

Sein Komplize ist etwa 1,90 Meter groß, ebenfalls kräftig, blond und trug eine blaugraue Sportjacke.

Hinweise nimmt die Lüdenscheider Polizei unter Tel. 02351/90990 entgegen.