Nachbarn wollen es nicht: Großes Neubaugebiet in Lüdenscheid ist vom Tisch

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Räther Wiesen bleiben einfach Wiesen. Erfolg für Anwohner und Bürgerinitiative. © Cedric Nougrigat

Nach heftigem Protest der Anwohner und Bürgerinitiative: Kein Neubaugebiet auf den Räther Wiesen in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Die Beschlüsse waren erwartbar: Einstimmig folgten die Mitglieder im Stadtplanungsausschuss am Mittwoch im Ratssaal dem Antrag von SPD, CDU, FDP und Grünen, ein Bürgerbeteiligungsverfahren für die künftige Nutzung und Gestaltung des Gebiets um den alten Sportplatz Höh anzustreben. Ebenso einstimmig war das Votum für eine Bedarfsanalyse, was künftiges Bauen von Wohnhäusern in Lüdenscheid angeht. Wie viele und welche Art von Interessenten (Einzelpersonen, Paare, Familien) gibt es? Welche Präferenzen (Wohnung, Haus, Garten) haben sie? Dazu Best-Practice-Beispiel aus anderen deutschen Städten. Auch dies hatten sich die vier Parteien in einem gemeinsamen Antrag gewünscht. Auch hier zogen alle mit.

Das Potenzial in der Bürgerschaft sollte die Politik mehr beachten.

Doch vor die Abstimmung hatte die Tagesordnung die öffentliche Fragestunde gestellt. Und da gab’s noch mal reichlich Kritik mit Blick auf das Verfahren rund um die Räther Wiesen. Zur Erinnerung: Für die Räther Wiesen und den Sportplatz Höh hatte es einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2021 gegeben, nach dem hier eine konkrete Bauplanung in Angriff genommen werden sollte. Doch nach dem vehementen Protest bei der Bürgerbeteiligung im Februar wurde dieser Beschluss – ein Teil des ersten Antrags – nun auch offiziell zurückgenommen. Die Räther Wiesen werden mithin Wiesen bleiben, die Anwohner freut das immens.

„Das Potenzial in der Bürgerschaft sollte die Politik mehr beachten“, stellte Ulrike Rohlmann vom Verein ‘Nachhaltig leben in Lüdenscheid’ fest, „hätte man die Bürger und unseren Verein früher an den Planungen beteiligt, hätte man sich das Geld für ein Planungsbüro sparen können.“



Lösungen sollen auch nachhaltig sein

Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauern der Stadt, wies den Vorwurf, Steuergelder verschwendet zu haben, zurück. Grundlage auch für die Räther Wiesen sei ein in Auftrag gegebenes Konzept für die ganze Stadt gewesen. Rohlmanns Vorstandskollege Lothar Brunner warf den Parteien vor, in ihrem Antrag von innovativen Lösungen für die Zukunft zu sprechen, nicht aber von „nachhaltigen“ Lösungen. Dies sei einer global nachhaltigen Kommune keineswegs angemessen.



Natürlich will niemand Flächenverbrauch, wenn dieser nicht nötig ist. aber wir müssen auch auf Bedarfe und Angebote schauen. Es gibt auch das Interesse von Familien, irgendwann ein Baugrundstück erwerben zu können.

Dieser Vorwurf war schnell entkräftet. Auf SPD-Wunsch wurde der Antrag zur Analyse künftiger Bauprojekte um das Wort nachhaltig ergänzt. Steffen Kriegel (SPD) griff derweil vor der Abstimmung das Thema Bauen und Flächenverbrauch nach der Kritik des Vereins grundsätzlich auf. „Für die Politik gilt es, im Sinne Lüdenscheids die Interessen aller Bürger zusammenzuführen“, stellte Kriegel klar, „natürlich will niemand Flächenverbrauch, wenn dieser nicht nötig ist, aber wir müssen auch auf Bedarfe und Angebote schauen. Es gibt auch das Interesse von Familien, irgendwann ein Baugrundstück erwerben zu können. In Lüdenscheid gibt es im Moment gerade 16. Das ist wenig. Wir müssen vorsichtig sein, damit der Politik später niemand vorwirft, nicht genug getan zu haben. Deshalb ist es gut, wenn wir nun viele Informationen gewinnen, um danach gute Entscheidungen für Lüdenscheid treffen zu können.“