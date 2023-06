Idee im MK: Pfandflaschen gehören in die Tonne

Von: Björn Othlinghaus

Graffiti-Künstler Yves Thomé, Armin Kämper (Vorstandsmitglied Lüdenscheider Tafel), Matthes Löber (Musiker und Mit-Initiator der Pfandsammelaktion) und Christopher Rittinghaus von der Band The Auditive. © Othlinghaus

Die Band The Auditive („Brücken sprengen“) und der Musiker Matthes Löber sind Nachbarn in der Kulturfabrik Lüdenscheid im Komplex der ehemaligen Firma Berg an der Altenaer Straße. Als es galt, mal wieder eine Menge Pfandflaschen, die sich mit der Zeit angesammelt hatten, zur Sammelstelle zu bringen, kam dem Bassisten der Band, Frank Gerzen, eine Idee.

Lüdenscheid – Warum nicht einfach die vielen Pfandflaschen des gesamten Komplexes der Kulturfabrik sammeln und diese der Lüdenscheider Tafel, die sich ebenfalls im Gebäudekomplex befindet, zur Verfügung stellen? Matthes Löber war von dieser Idee begeistert und entschloss sich, gleich seine Kontakte spielen zu lassen, um das Projekt ins Rollen zu bringen.

Das war vor vier oder fünf Monaten, erinnern sich die Beteiligten, das neue Jahr 2023 war gerade erst ein paar Wochen alt. Bei der Lüdenscheider Tafel rannte Matthes Löber mit der Idee offene Türen ein. „Gerade in der heutigen Zeit, wo die Spenden für die Tafel deutlich weniger werden, aber immer mehr Menschen zu uns kommen, ist so eine Aktion für uns eine große Hilfe“, betont Armin Kämper, Vorstandsmitglied der Lüdenscheider Tafel, der das Projekt jetzt gemeinsam mit dem Musiker Matthes Löber sowie Christopher Rittinghaus von der Band The Auditive und dem ebenfalls beteiligten Lüdenscheider Graffiti-Künstler Yves Thomé vor Ort in der Kulturfabrik vorstellte.



Ferner verfügt Matthes Löber auch über gute Kontakte zum STL, wo man dem engagierten Musiker gerne eine Tonne zum Einwurf der Pfandflaschen zur Verfügung stellte. „Die hat der STL ganz kostenlos für unsere Aktion gesponsert“, freut sich Matthes. Jetzt galt es schließlich noch, die recht schmucklose Tonne mit einem Schild zu bestücken, das ihren Zweck für jeden ersichtlich macht. „Ich habe dafür zunächst von einem Mieter der Kulturfabrik ein Brett bekommen und habe dann mit Graffiti-Künstler Yves Thomé Kontakt aufgenommen, der sich sofort bereit erklärt hat, für die gute Sache ein Graffiti zu entwerfen und dieses auch direkt zum Selbstkostenpreis auf das Brett aufzubringen“, erzählt Matthes.



Die Lüdenscheider Tafel muss auf den hohen Andrang reagieren. Die Freude über die Spende ist groß. © Malte Cilsik

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf dem Schild prangt der Schriftzug „Note für Note, Cent für Cent – Leergut für den guten Zweck“. Derzeit steht die Sammeltonne im Rahmen eines dreimonatigen Testlaufes auf dem Gelände der Kulturfabrik – Matthes Löber und The Auditive haben für das Projekt die Genehmigung vom Geschäftsführer der Kulturfabrik, Dr. W. v. Niessen, eingeholt, können also auf die Zustimmung von „ganz oben“ bauen.

Und so, wie es derzeit läuft, sieht es tatsächlich nach einem schönen Erfolg zugunsten der Lüdenscheider Tafel und nach einer Fortführung der Aktion über den Probezeitraum hinaus aus. „Wir können sagen, dass wir derzeit jede Woche Leergut im Wert von rund 35 Euro an die Tafel weitergeben“, meint Matthes Löber.



Ausdrücklich bedanken sich die Organisatoren bei den zahlreichen Pfandspendern der Kulturfabrik, die stets an die Aktion denken und die Tonne regelmäßig mit Pfanddosen und Pfandflaschen füllen. Eingeworfen werden können ab sofort alle Dosen und Flaschen mit Pfand, egal ob es sich um 25-Cent- oder 8-Cent-Behälter handelt.