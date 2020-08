Nachbarn befürchten Streit: Stadt richtet fünf Parkplätze ein - für 16 Autos

"Andere Lösung wäre besser"

Nachdem ein absolutes Halteverbot in der Wendefläche eingerichtet worden war, ließ die Stadt nun fünf Parkflächen einzeichnen. Das reicht den Anwohnern nicht.

Lüdenscheid - Am Paolaweg am Freisenberg geht es in die nächste Runde. Nachdem die Stadt am Ende der Sackgasse in der Wendefläche ein absolutes Halteverbot erlassen hatte, gab es Proteste der Mieter. Diese zeigten Wirkung, denn die Stadtverwaltung ließ in der vergangenen Woche fünf Stellflächen in der Wendefläche einrichten.