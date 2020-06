Lüdenscheid - Kann ein Fahrerin Fahrerflucht begehen, wenn sie gar nicht gefahren ist. Die eindeutige Antwort der Polizei: Ja. Dumm nur, wenn sich ein Fahrzeug - in diesem Fall ein Elektro-Auto - selbstständig macht.

Ein E-Auto machte sich in Lüdenscheid selbstständig

Der Fahrersitz war leer, als das Auto in eine Leitplanke krachte

Auch wenn niemand gefahren ist, wird jetzt wegen Fahrerflucht ermittelt

Der außergewöhnliche Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag in der Straße In der Dönne in Lüdenscheid. Gegen 11.55 Uhr hörte ein Anwohner einen Knall, mutmaßlich ein Kollisionsgeräusch. Er schaute aus dem Fenster und sah, wie ein Elektrofahrzeug der Deutschen Post in die Leitplanke einer Privatstraße gekracht ist.

Zeuge wundert sich: Niemand sitzt beim Unfall auf dem Fahrersitz

Sowohl an der Leitplanke als auch an dem Elektrofahrzeug - einem Street-Scooter - entstand erheblicher Sachschaden (4.000 Euro). Der Zeuge musste zweimal hinschauen, aber in der Tat war der Fahrersitz unbesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der E-Lieferwagen auf der abschüssigen Straße selbstständig gemacht und war mit vergleichsweise hohem Tempo rückwärts in die Leitplanke gefahren. Warum der Wagen losrollte, ist laut Polizei unklar.

Fahrerin hatte Auto an der Straße abgestellt und Briefe zugestellt

Etwa 30 Meter von der Unfallstelle entfernt hatte die Fahrerin, eine Mitarbeiterin der Deutschen Post, gerade Postsendungen zugestellt. Als sie das verunfallte Fahrzeug bemerkte, stieg sie ein und entfernte sich mitsamt dem Fahrzeug von der Unfallstelle - ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Nachbarn notiert Kennzeichen - Frau fährt mit defektem E-Auto davon

Weil der Nachbar das Kennzeichen notiert hatte, hatte die Polizei bereits ermittelt, um welches Fahrzeug es sich handelt. Am nächsten Morgen tauchte die Briefzustellerin dann auf der Polizeiwache Lüdenscheid auf und räumte die Unfallflucht ein.

