Nachbar-Beschwerden reißen nicht ab: Polizei MK hebt "Raser-Nest" aus

Lüdenscheid - Die Polizei erhält den Kontrolldruck auf einer beliebten Abkürzungsstrecke für Pendler in Lüdenscheid aufrecht. Wieder tappten die Autofahrer reihenweise in die Falle. Die Nachbarn freut es.

Anlieger der Straße Im Olpendahl und der umliegenden Wege beklagen seit Jahren die hohen Geschwindigkeiten in dem Bereich. In der Straße Im Olpendahl - eine beliebte Abkürzung in Lüdenscheid - gilt Tempo 30. Bei einer Kontrolle vor sechs Wochen an der selben Stelle waren rund 40 Prozent der Autos zu schnell.

Zweite Kontrolle innerhalb von sechs Wochen: Wieder viele zu schnell

Am Donnerstagmorgen (2. Juli) zwischen 5 und 7.05 Uhr postierte sich die Polizei erneut an der Straße Im Olpendahl und kontrollierte die Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Heedfelder Landstraße unterwegs waren. Und wieder wurde der Eindruck der Nachbarn bestätigt: Viele Autos sind schlichtweg zu schnell. Diesmal war ein Drittel (45) von 139 gemessenen Fahrzeugen zu schnell.

Autofahrer müssen Führerschein abgeben

30 Autofahrer erhielten ein Verwarngeld, zehn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Fünf Verkehrsteilnehmer müssen den Führerschein abgegeben. Sie waren mindestens mit 51 km/h unterwegs. Das bedeutet laut neuem Bußgeldkatalog ein Monat Fahrverbot.

Spitzenreiter ist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 61 km/h statt der erlaubten 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft geblitzt wurde. Neben einem einmonatigen Fahrverbot muss er 160 Euro bezahlen und erhält zwei Punkte im Verkehrsregister in Flensburg.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei an der Altenaer Straße in Lüdenscheid-Dünnebrett 16 Fahrverbote ausgesprochen.