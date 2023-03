Nach Zwischenfall in Ausländerbehörde in Lüdenscheid: Mann greift Polizistin an

Von: Stefan Herholz

Zwischenfall in der Ausländerbehörde des Märkischen Kreises in Lüdenscheid: Ein aggressiver 26-jähriger Mann aus Mali verhielt sich so aggressiv, dass die Polizei zu Hilfe gerufen werden musste.

Lüdenscheid - Ein 26-jähriger Mann aus Mali verursachte laut Polizeibericht am Montagvormittag einen Polizeieinsatz in der Ausländerbehörde im Kreishaus an der Heedfelder Straße. Dort hatte er sich den Mitarbeitern gegenüber äußerst aggressiv verhalten, herumgeschrien und sich geweigert zu gehen.

Auch gegenüber den zu Hilfe gerufenen Polizisten veränderte er sein Verhalten nicht. Die Beamten fesselten ihn schließlich, führten ihn hinaus und sprachen zunächst einen Platzverweis aus.

Der Mann habe jedoch angekündigt, dass er dem Platzverweis nicht nachkommen wolle. Beim anschließenden Transport zur Wache beleidigte er eine Beamtin ehrverletzend.

Nach dem Verlassen des Streifenwagens trat er ihr zudem gegen das Schienbein und verletzte sie dabei leicht. Er wurde in eine Gewahrsamszelle verbracht und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt. Die Polizistin verblieb dienstfähig.