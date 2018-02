Rewe-Kaufpark: Eröffnung am 13. März

Der neue Rewe-Kaufpark an der Kölner Straße eröffnet am 13. März

Lüdenscheid -Nach gut zwei Jahren von der Planung bis zur Umsetzung eröffnet am 13. März offiziell der neue Rewe-Kaufpark an der Kölner Straße.

Die Kernverkaufsfläche beträgt nach der Erweiterung 2000 Quadratmeter. Hinzu kommen noch rund 400 Quadratmeter für „Randsortimente“, zum Beispiel einen Back-Shop. Auch ein Getränkebereich ist in den Komplex integriert.

Ein geräumiger Parkplatz schließt sich an den Neubau an, der in seiner Gestaltung besonders durch die großzügige Verglasung auffällt.

Im alten Kaufpark-Gebäude soll nach den Planungen ein Drogeriemarkt Platz finden.