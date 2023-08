Nach zwei Absagen: Konzertreihe Straßenmusik in Lüdenscheid beginnt

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Das Lüdenscheider Duo Honigmut (Foto) und der Musiker Erkan Besirlioglu machen nun nach zwei Absagen den Auftakt für die Konzertreihe Straßenmusik in der Oberstadt. © Björn Othlinghaus

Die Konzertreihe Straßenmusik in der Oberstadt kann endlich beginnen. Nach zwei Ausfällen wegen schlechten Wetters findet an diesem Donnerstag, 10. August, das Konzert mit dem Lüdenscheider Duo Honig-Mut und Erkan Besirlioglu planmäßig auf dem Graf-Engelbert-Platz statt.

Lüdenscheid - „Endlich, endlich“, freut sich auch Mitorganisator Abdulah El Youbari vom Lönneberga. Ursprünglich sollte die Reihe bereits am 27. Juli mit Björn Nonnweiler starten, vergangene Woche wurde dann auch der Auftritt von Tlako Mokgadi abgesagt. Aber Abdulah El Youbari hat gute Nachrichten zu verkünden: Die Reihe kann nicht nur endlich beginnen, es wurden mit den beiden Künstlern auch Nachholtermine vereinbart. Am 7. September wird Nonnweiler auf dem Graf-Engelbert-Platz auftreten, am 14. September ist Tlako Mokgadi an der Reihe – die Konzerte werden also einfach an die Reihe angehängt.

Am jetzigen Donnerstag geht es mit Erkan und Honigmut um 18 Uhr los. Die weiteren Termine sind Anja „Bitzi“ Bitzhenner am 17. August, Mubi am 24. August und Pascal Zimmer und Band am 31. August, bevor die Nachholtermine anstehen.