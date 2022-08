Nach Wissing-Besuch: Ministerium fordert Informationen zur Umleitungsproblematik an

Von: Thomas Machatzke

Guido Schulte stellte beim Bürgergespräch die Mautstellen-Idee vor. © Cedric Nougrigat

Gibt es Bewegung in Berlin? Hoffnung für eine Reduktion des Fremdverkehrs in der Stadt? Das Bundesministerium hat beim Lüdenscheider Unternehmer Guido Schulte um dessen beim Wissing-Besuch vorgetragenes Umleitungskonzept gebeten. Es wird in Berlin diskutiert.

Lüdenscheid – Der Besuch von Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing in Lüdenscheid wirkt nach: Am Montag fragte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr über das Büro des Bürgerbeauftragten beim Lüdenscheider Unternehmer Guido Schulte an, ob dieser das am Donnerstag beim Bürgergespräch vorgestellte Konzept für Lkw-Mautstellen zur Verfügung stellen könne. Und zwar bis nachmittags um 13.30 Uhr – noch am Montag wollte das Ministerium die Vorschläge, die Schulte gemeinsam mit Claus Vogel erarbeitet hatte, diskutieren.



„Das Ministerium ist nach dem Besuch wohl überrascht gewesen, dass es den Lüdenscheidern nicht zuerst um die Zeit für den Neubau, sondern um die Vermeidung des Transitverkehrs gegangen ist“, stellte Schulte nach dem Gespräch mit Mario Bredow, dem Leiter des Büros des Bürgerbeauftragten fest. Schulte hatte klar formuliert, dass die Zeit für den Brücken-Neubau nachrangig sei, wenn nur die Verkehrssituation in der Stadt stark entlastet würde.



Zur Entlastung der Region schlagen die beiden eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen vor:



1. Die Anbieter von Navigationssystemen und Verkehrsdaten sollen angewiesen werden, die Sperrung der A45 schon ab Westhofener Kreuz und Kreuz Olpe mitzuteilen. Somit könne der navigationsgeführte Fahrer weiträumig um die Engstelle geführt werden, so wie es schon weiträumig angeschlagen sei. Fahrer, die nicht der deutschen Sprache und Schrift mächtig sind, würden so erfasst.

„Nach Rücksprache mit einem Kommissar des Verkehrsdienstes der Polizei werden Lkw- und Berufsfahrer erst ab einem Zeitverlust von ca. fünf Stunden dazu motiviert, Umleitungen mit längerem Fahrweg zu nutzen. Dieses Plus von fünf Stunden muss für die Navigationssysteme simuliert oder provoziert werden“, so Schulte. Ebenso solle die Beschilderung am Kreuz Olpe und Westhofener Kreuz mit dem Verkehrszeichen Sackgasse erweitert werden.



2. Von Norden kommend wäre im Bereich Rastplatz Rölveder Mühle/Kaltenborn, von Süden aus kommend auf Höhe Parkplatz Brachtsiepen/Neuenschmiede eine Schranken-/Mautanlage zu errichten, vergleichbar mit Lösungen wie auf der Leverkusener Brücke. Ein Wendeplatz für Lkw und Sattelzüge könnte über die Fahrbahntrennung erfolgen, ein Wendekreis von mehr als 30 Metern Durchmesser sei gewährleistet.



40 km/h, Vignetten und QR-Codes sollen helfen

Mögliche Lenkungen des Verkehrs: Reduktion schrittweise auf 40 km/h auf beiden Spuren, Kennzeichenerkennung auf rechter Spur für Zielverkehr nach/aus MK, HA, EN, OE, GM (Berufspendler, regelmäßiger Lieferverkehr, Paketdienste, Speditionen sind damit weitgehend erfasst), Vignetten-Lösung oder QR-Codes für wiederkehrende Fahrten außerhalb der oben genannten Kennzeichengruppe. Alternativ Anmeldung des Kennzeichens zur Durchfahrt im Vorfeld (Web-Portal), eine 10-Tages-Vignette/QR-Code. Für wiederkehrenden Verkehr sollte eine Vignette möglich sein, die auch von der Kamera erkannt werden kann, einmalige Durchfahrten für Speditionen mit Vorlage des Frachtbriefes sollen möglich sein.



3. Maut-Lösung für Durchgangsverkehr: Insbesondere der Schwerlastverkehr könnte mit einer Umwandlung des A45-Teilstückes zwischen Olpe und Westhofener Kreuz aktiv dazu bewegt werden, diesen Bereich zu meiden. Eine Differenzierung zwischen einmaligen und wiederkehrenden Quell- und Lieferverkehr sei bei dieser Lösung gar nicht notwendig.



So weit das Konzept – nun sind Wissing und seine Mitstreiter in Berlin am Zug.