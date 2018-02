Nach "Walk the Line": Ostersamstags-Festival "Burn the fox" am Bahnhof

+ © Archiv: Nougrigat 2017 veranstaltete der Verein Onkel Willi & Söhne erfolgreich das "Walk the Line"-Festival am Bahnhof. Nun soll dort ein großes Osterfeuer entfacht werden. © Archiv: Nougrigat

Lüdenscheid - Es wird heiß am Bahnhof in Lüdenscheid: „Burn the fox“ (Verbrennt den Fuchs) heißt das eintägige Festival mit Osterfeuer, zu dem der Verein Onkel Willi & Söhne für Ostersamstag, 31. März, ab 18 Uhr auf dem Gelände einlädt.