Nach Verpuffung an Realschule in Lüdenscheid: Auch Montag kein normaler Unterricht

Von: Leon Malte Cilsik

Am 14. September kam es zu einer starken Rauchentwicklung in „Gebäude II“ der Richard-Schirrmann-Realschule. © Cedric Nougrigat

Schon seit Freitagvormittag läuft die Heizung der Richard-Schirrmann-Realschule wieder. Dennoch ist ein normaler Unterricht auch am Montag noch nicht möglich.

Lüdenscheid – Die Pellet-Heizungsanlage in „Gebäude II“ der Richard-Schirrmann-Realschule läuft wieder – zunächst allerdings nur im Testbetrieb: Nach dem Einschalten am Freitag, 23. September, sollen Techniker die Anlage übers Wochenende und auch am kommenden Montag regelmäßig prüfen. Das hat die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) der Stadt Lüdenscheid mitgeteilt.



Nach einer umfassenden Untersuchung der Anlage sei zuletzt die Software für die digitale Anlagensteuerung auf ein neues Rechnersystem übertragen worden. Am Freitagvormittag wurde die Heizung schließlich wieder in Betrieb genommen. Aber: Bei einer Großkesselanlage könne „erst nach mehreren Tagen von einer dauerhaft funktionierenden Wärmeerzeugung ausgegangen werden“, teilt die ZGW mit.



Die Freigabe der Anlage sei „frühestens“ am Montagvormittag möglich. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das: Am 26. September bleibt es noch bei dem „gestaffelten“ Präsenzunterricht in „Gebäude I“. Sollte die Heizungsanlage dann nicht störungsfrei laufen, müsse laut ZGW über Alternativen nachgedacht werden. Eine Option seien mobile Radiatoren.



Inzwischen ist die Ursache der starken Verrauchung in „Gebäude II“, zu der es am 14. September kam (wir berichteten), geklärt. Laut ZGW waren einige Pellets noch feucht, verbrannten dadurch nicht komplett und gelangten noch glimmend in den Aschebehälter. Hier verursachten sie den starken Rauch, der zur Evakuierung und Sperrung des Gebäudes führte.

Sowohl die beiden Heizkessel als auch die Förderanlage seien laut einer technischen Prüfung und mehreren Testläufen in Ordnung. Das computergestützte Steuerungssystem allerdings könne durch die starke Verrauchung Schäden davongetragen haben. Deshalb sei die Software auf ein neues Rechnersystem gespielt worden.