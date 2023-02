Nach Vandalismusschäden: Stadt öffnet Kulturhaus-Tiefgarage wieder

Von: Leon Malte Cilsik

Die Tiefgarage des Lüdenscheider Kulturhauses und ein benachbartes Parkhaus waren Schauplätze mehrerer Straftaten. © Olaf Moos

Nach einer zunächst unbefristeten Schließung ab dem 24. Januar, soll die Tiefgarage des Kulturhauses schon nächste Woche wieder öffnen. Ob es zukünftig ein Sicherheitskonzept geben wird, ist aber weiter offen.

Lüdenscheid – Nachdem Unbekannte in der Tiefgarage des Kulturhauses mehrere Lampen zerschlagen, Hinweisschilder beschädigt und Wandhalterungen herausgerissen haben, verkündete die Stadt Lüdenscheid „bis auf Weiteres“ die Schließung der Parkmöglichkeit ab dem 24. Januar. Angesichts voranschreitender Reparaturen, soll die Tiefgarage nun schon nächste Woche wieder öffnen.

„Wir arbeiten derzeit noch an der Sicherheitsbeleuchtung und den Hinweisschildern“, sagt Stadt-Sprecher Sven Prillwitz auf Anfrage unserer Zeitung. „Im Laufe der sechsten Kalenderwoche sollten wir die Tiefgarage freigeben können.“ Genauer konnte Prillwitz am Montag noch nicht werden.



Was ein etwaiges Sicherheitskonzept zur Vermeidung künftiger Schäden angeht, warte die Stadtverwaltung die Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am nächsten Mittwoch, 8. Februar, ab. Die Lüdenscheider SPD-Fraktion hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen und schlägt in ihrem Antrag den Einbau eines Rolltores und Videoüberwachung vor.

Denn es ist nicht der erste Vandalismusschaden in der Tiefgarage: Bereits im Februar 2022 wurde dort die Notbeleuchtung zerstört und mehrere Stromkabel aus der Wand gerissen.