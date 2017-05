Nach Unfallflucht: 82-Jähriger darf weiter Auto fahren

Lüdenscheid - Es ist wie so oft in solchen Fällen, sagt Strafrichterin Kristina Thies. „Viele sagen einfach, sie hätten nichts gemerkt.“ Auch der 82-Jährige, der wegen Unfallflucht angeklagt ist, will von dem Zusammenstoß am 5. Dezember auf dem Parkplatz der Volksbank am Sauerfeld nichts mitgekriegt haben.

Deshalb hat er Einspruch gegen den Strafbefehl über 1000 Euro eingelegt. Doch die Beweislage spricht zunächst nicht gerade für seine Version. Es ist wohl ziemlich eng. So eng, dass er, als er es mit seinem Golf endlich in die Parklücke geschafft hat, gar nicht aussteigen kann. Also wieder raus! Und dann passiert es: Der alte Herr rammt einen VW-Bus, sorgt für einen Schaden von mehr als 2000 Euro – und fährt davon. Doch es gibt Aufzeichnungen einer Überwachungskamera.

Auf den Fotos ist laut Richterin Thies zu sehen, wie der VW-Bus wackelt. Im Zweifel müsse halt ein Gutachter erklären, ob man einen solchen Aufprall bemerken muss. Amtsanwalt Markus Desecar hält den Angeklagten für „ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen“. Im Falle einer Verurteilung droht dem 82-Jährigen ein Fahrverbot.

Das möchte Rechtsanwalt Kaspar Schulte seinem Mandanten unter allen Umständen ersparen. Doch seine Erklärungen ziehen erst mal nicht. Zum Beispiel: „Man kann doch nicht gleichzeitig überall hinschauen.“ Oder: „Das kann jedem passieren.“ Oder: „Der VW Bus war zum Unfallzeitpunkt schon sechseinhalb Jahre alt.“ Das wirke sich schadensmindernd aus. Immerhin: Dass sein Mandant den Schaden verursacht hat, „wird nicht bestritten“, sagt Verkehrsrechtler Schulte. Dass er den Unfall nicht bemerkt hat, erklärt der Verteidiger so: „Ältere Fahrer haben oft eine herabgesetzte Wahrnehmung.“ Welches dieser Argumente den Amtsanwalt milde stimmt, wird nicht ganz klar. Unter anderem wohl auch, dass der 82-Jährige „ein total unbeschriebenes Blatt“ ist, wie Schulte sagt. Der Ankläger bietet die Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 600 Euro an den Kinderschutzbund an. Der alte Herr akzeptiert. Er kann nach Hause fahren – und darf seinen Führerschein behalten.

Rubriklistenbild: © dpa