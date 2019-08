Nach Unfall mit Kindern: Warum verschwand die Fahrerin?

Lüdenscheid – Eigentlich war es ein typischer Auffahrunfall, der sich am Samstag auf der B229 kurz hinter dem Ortsausgang Brügge in Richtung Halver ereignete – und doch wird er die Polizei weiter beschäftigen.

Denn Zeugen berichteten, dass eine Frau mit einem zweijährigen Kleinkind die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Beamten verlassen habe. Möglicherweise befanden sich in dem Auto, in dem die beiden saßen, mehr Insassen als zulässig. Daher ergibt sich auch die Frage, ob alle Personen, darunter vermutlich vier Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren, ordnungsgemäß angeschnallt waren. Es wird also noch weiter ermittelt.

Der Unfall passierte, als ein 17-jähriger Schalksmühler gegen 13.25 Uhr am Steuer eines Fahrschulwagens abrupt abbremsen musste, weil Rehwild die Straße kreuzte. Der Fahrer eines Kombis hinter ihm, ein 35-Jähriger aus Lüdenscheid, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. In seinem Wagen soll die Frau mit dem Kleinkind gesessen haben – und darüber hinaus noch drei weitere Kinder und möglicherweise noch ein 38-jähriger Beifahrer. Da das Kleinkind und die Frau nicht mehr vor Ort angetroffen wurden, geht Polizei zunächst von mindestens fünf Verletzten aus, davon vier Kinder. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 22.500 Euro.