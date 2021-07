Nach Umzug vom Jobcenter: Arbeitsagentur gibt Teilstandort auf 

+ © Cedric Nougrigat Der Teilstandort an der Buckesfelder Straße wird aufgegeben. © Cedric Nougrigat

Ab Freitag, 16. Juli, bietet die Lüdenscheider Arbeitsagentur alle Dienstleistungen am Christine-Schnur-Weg an. Der Teilstandort an der Buckesfelder Straße wird aufgegeben. Der Umzug beginnt heute und endet am Donnerstag.

Lüdenscheid – Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, waren die Dienstleistungen in den vergangenen Jahren auf den Christine-Schnur-Weg 1 und die Dependance in der Buckesfelder Straße 102 in Lüdenscheid aufgeteilt. Das war notwendig, weil in der Hauptstelle der Platz rar wurde. Bis Ende 2020 war dort noch das Jobcenter untergebracht.

Nachdem das Jobcenter die Büros im Sauerlandcenter bezogen hatte, hat die Arbeitsagentur nun wieder deutlich mehr Platz zur Verfügung. Nun ziehen das Reha-Team und die Berufsberatung zurück. Die Kollegen sind dann wie gewohnt online und telefonisch unter der Rufnummer 02371/905 900 erreichbar. Auch während des Umzugs vom 13. bis 15. Juli sind alle Teams online und telefonisch erreichbar.