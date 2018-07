Brutal, skrupellos, schuldunfähig

Lüdenscheid - Die 1. große Strafkammer des Hagener Landgerichts verhandelt in einem Sicherungsverfahren gegen einen 22-Jährigen aus Plettenberg. Er soll im Januar in Lüdenscheid eine Frau überfallen haben. Ihm droht die Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort: Die Tortur, die eine 35-jährige Ärztin aus der Ukraine am späten Abend des 11. Januar in einer kleinen Parkanlage der Kreisstadt durchleben musste, wirkt nach.

Sie will tapfer sein und sagt: „Mir geht es gut, ich bin in Ordnung.“ Doch als der Vorsitzende der 1. großen Strafkammer, Richter Jörg Weber-Schmitz, Details des Überfalls erfragt, fließen Tränen. Der Beschuldigte, ein 22-Jähriger aus Plettenberg, starrt auf die Tischplatte vor sich.

Staatsanwältin Claudia Kersebaum wirft dem Mann schwere Verbrechen vor. Er habe sein Opfer unter einem Vorwand in ein Gebüsch gelockt, mit einem Stein auf ihren Kopf eingeschlagen, sie gewürgt, die Daumen in die Augenhöhlen gedrückt und versucht, sie zu vergewaltigen und auszurauben. All das im Zustand der Schuldunfähigkeit.

Eine Gutachterin bescheinigt dem 22-Jährigen eine „paranoide Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“. Die Kammer muss entscheiden, ob der Plettenberger gemeingefährlich ist.

Rechtsanwalt Stephan Funke aus Hemer ermunter seinen Mandanten, zu reden. Der junge Mann berichtet von einem „religiösen Wahn“, er habe sich „mit Verschwörungstheorien beschäftigt“. Dann wieder bezeichnet er sich als „Atheist“.

In einem Brief, den er im Maßregelvollzug an das Opfer geschrieben hat, erwähnt er den Koran. Die Schilderungen wirken wirr. Klarer sind die Erinnerungen an den Tatabend.

Seine Verlobte habe sich von ihm losgesagt, sagt er. Er beschließt, Selbstmord zu begehen. „Ich wollte von einer Brücke springen, habe aber Höhenangst gekriegt.“ Die Idee „Entweder tot oder ins Gefängnis“ sei entstanden, als ihm die arglose Frau über den Weg lief.

Doch die wehrt sich. Zitternd sagt sie im Zeugenstand: „Es war echt ein Kampf.“ Und: „Ich wusste, wenn ich verliere, ist es das Ende.“ Sie schreit, beißt und tritt. Der Täter flieht, sie taumelt blutüberströmt aus dem Park auf die Straße und findet dort hilfsbereite Passanten.

Er läuft zur Wohnung eines Freundes, schnappt sich ein Messer und sticht sich in den Bauch. Dann geht er zur Polizei und stellt sich. Der Freund, der sich nach Darstellung des Beschuldigten „auf den Untergang der Zivilisation vorbereitet“ hat, kann nicht mehr befragt werden.

Richter Weber-Schmitz informiert den Beschuldigten über den plötzlichen Tod des Mannes. Der 22-Jährige sagt: „Krass!“

Als die richterliche Vernehmung seines Opfers beendet ist, murmelt er „Entschuldigung“. Die Frau flieht wortlos aus dem Gerichtssaal.

Der Prozess wird am Montag um 9.30 Uhr im Saal 201 fortgesetzt.