Nach Überfällen und Diebstahl: Drogensüchtiger bestreitet Vorwürfe teilweise

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Hannes P. Albert/dpa

Drei bewaffnete Raubüberfälle und ein Diebstahl mit Waffen – die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen einen 22 Jahre alten Lüdenscheider, derzeit JVA-Häftling in Schwerte, wiegen schwer.

Lüdenscheid - Doch der Angeklagte und sein Strafverteidiger, Rechtsanwalt Heiko Kölz, sehen die Erkenntnisse der Ermittler als längst nicht erwiesen an. Der 9. großen Strafkammer am Landgericht Hagen steht eine längere Beweisaufnahme bevor.

Im Zuschauerraum verfolgen die Eltern des Angeklagten die Verhandlung mit traurigen Blicken. Die einzige Tat, die ihr Sohn zum Prozessauftakt unumwunden zugibt, ist der Diebstahl einer Spardose aus einem Kiosk Im Olpendahl – darin ein Betrag von 51,31 Euro, die für die Erdbebenopfer in der Türkei bestimmt waren. Bei dem Diebstahl trägt er ein Messer in der Jacke bei sich.



Vorwürfe bestritten

Doch in einem Kiosk an der Werdohler Straße, so der Verteidiger, habe sein Mandant am 13. Februar nicht 700, sondern lediglich 345 Euro aus der Kasse geklaut. Dass er dem Verkäufer angedroht habe, ihn zu „killen“, wenn er ihm nach laufe, auch diesen Vorwurf bestreitet der Angeklagte.

Den Überfall, bei dem ein Räuber am 14. Februar in der Aral-Station an der Werdohler Landstraße mit einer Pistole sechs Stangen Marlboro für 483 Euro erbeutet hat, will der 22-Jährige nicht begangen haben. Kölz über den Täter: „Diese Person ist nicht der Angeklagte.“



Sehr konkret wird es im Fall des zweiten Raubüberfalls auf den Kiosk an der Werdohler Straße am 15. Februar. Der Vorsitzende Richter Christian Hoppe lässt ein Video der Überwachungskamera abspielen, auf dem das Verbrechen dokumentiert ist. Der Angeklagte kauft lange Zigarettenblättchen „für meinen Kiff“, wie er erklärt. Als er bezahlt und die Kasse kurz offen steht, läuft er hinter den Tresen und will zugreifen.



Doch der Verkäufer (76) umklammert den jungen Mann, sein Kollege greift ein, bei dem Handgemenge kriegt der Verkäufer einen Hieb auf die Nase. Als der Kollege einen Hammer ergreift, flieht der Räuber ohne Beute.



Messer „vom Tisch“

Dass er, wie angeklagt, mit einem Messer bewaffnet war, stellt der Angeklagte in Abrede, wie Kölz sagt. Tatsächlich ist auf dem Video kein Messer zu sehen. Was er bei dem Gerangel in der Hand hat, könnten auch Blättchen sein. Staatsanwalt Niels Warmbold sagt: „Damit ist das Messer vom Tisch.“ Ein freiwilliger Rücktritt von der Tat aber auch. „Er hat den Hammer gesehen und ist geflohen.“

Der 76-Jährige, der im Zeugenstand in Tränen ausbricht, als er von dem Überfall berichtet, leidet nach eigenen Angaben immer noch unter Schlafstörungen und Angstzuständen. Der Angeklagte sagt zu ihm: „Es tut mir leid, was passiert ist. Es war wegen der Drogen. Ich wollte euch nicht verletzen, ich wollte nur das Geld.“



Der Hagener Psychiater Dr. Nikolaus Grünherz wird den Angeklagten in der nächsten Woche begutachten. Es geht um dessen Schuldfähigkeit und die Frage, ob eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht kommt.