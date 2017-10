Nach zwei Überfällen: Polizei nimmt jugendliche Messerstecher fest

Lüdenscheid - Zwei jugendliche Messerstecher hat die Lüdenscheider Polizei am Freitag festgenommen. Sie sollen einen 18-jährigen Lüdenscheider und knapp zwei Wochen später einen 16-jährigen Schalksmühler überfallen und in den Rücken gestochen haben. Beide mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei erst am Montag aus ermittlungstechnischen Gründen mitteilte, wurde bereits am Donnerstag ein 16-jähriger Schalksmühler gegen 18 Uhr in der Lüdenscheider Innenstadt von zwei Tätern zunächst verfolgt und dann auf der Marienstraße gestellt.

Ein Täter schlug dem Schalksmühler mit der Faust ins Gesicht, der andere griff ihn von hinten an. Der Geschädigte konnte fliehen und begab sich ins örtliche Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, dass der Schalksmühler eine Stichverletzung erlitten hat, und informierten die Polizei. Einer der Täter hatte dem jungen Mann offenbar in den Rücken gestochen. Es bestand aber keine Lebensgefahr.

Das Vorgehen der Täter deckt sich mit einem Fall vom 15. September. An diesem Tag war gegen 19.30 Uhr ein 18-jähriger Lüdenscheider an der Sauerfelder Straße von zwei jungen Männern angegriffen worden. Sie forderten zunächst Bargeld. Ein Täter stach dem Geschädigten mit einem Messer in den Rücken. Aus Angst ist der Geschädigte anschließend mit den Tätern in einen Bus gestiegen und zu seiner Wohnung gefahren.

Erst dort hatte er die Möglichkeit, die Polizei zu informieren und einen Rettungswagen zu rufen. Die Täter flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Auch eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen gelang es der Polizei jedoch, die Tatverdächtigen zu indentifizieren. Es handelt sich um zwei gebürtige Lüdenscheider im Alter von 15 und 16 Jahren. Gegen beide wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen, der am Freitag vollstreckt wurde. Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen einen weiteren Beteiligten wird noch ermittelt.

Die beiden Täter sind bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten und polizeilich bekannt. Vorerst geht von ihnen jedoch keine Gefahr mehr aus.