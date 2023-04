Nach tödlichem Schuss auf Kirmes: Staatsanwalt prüft Anklageerhebung

Ermittlungen abgeschlossen

+ © Markus Klümper Minuten nach dem tödlichen Schuss auf der Kirmes beginnt die Fahndung nach dem Schützen und seinen Komplizen. © Markus Klümper

Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft sind abgeschlossen. Ein knappes Jahr nach dem Schuss, durch den auf der BSV-Kirmes an der Hohen Steinert ein 40 Jahre alter Mann ums Leben kam, prüft der zuständige Staatsanwalt die Erhebung einer Anklage gegen einen Tatverdächtigen.

Lüdenscheid - Es ist fast ein Jahr her. Der Schuss fällt am 21. Mai vergangenen Jahres, samstags gegen 21 Uhr. Tatort: die größte Kirmes des Sauerlands, Hohe Steinert. Ein 40 Jahre alter Mann aus Gummersbach steht zur falschen Zeit am falschen Platz, am Rand des Festgeländes – und bezahlt diesen schrecklichen Zufall mit seinem Leben. Eine Pistolenkugel, abgeschossen aus einer Gruppe flüchtender junger Männer, trifft ihn in den Bauch. Ärztliche Hilfe nützt ihm nichts mehr, er stirbt am selben Abend im Klinikum.

Seit diesem Abend läuft das Räderwerk der Ermittlungen mit voller Kraft. Die Chronik der Ereignisse mit polizeilichen Maßnahmen, Untersuchungen des Bundeskriminalamtes (BKA) oder der Staatsanwaltschaft steht nun offenbar vor einem vorläufigen Ende.



Der zuständige Dezernent für Kapitalverbrechen bei der Hagener Anklagebehörde, Staatsanwalt Ömer Sivrice, bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Ermittlungen sind abgeschlossen, alle Zeugen vernommen.“ Inzwischen liegt demnach ein Gutachten des BKA vor. Darin spielt unter anderem eine Schusswaffe eine Rolle. Doch es geht nicht um die, aus der die tödliche Kugel stammt, sondern um eine Schreckschusspistole.



Zeitnaher Abschluss wahrscheinlich

Über die Bedeutung der PTB-Waffe in dem Ermittlungsverfahren, über Einzelheiten und Zusammenhänge, schweigt sich Staatsanwalt Sivrice aus. Doch er spricht über den aktuellen Stand des Verfahrens. „Wir prüfen zur Zeit, ob Anklage erhoben wird.“ Und: Mit einem „zeitnahen Abschluss“ der Prüfung sei zu rechnen. Offizielle Angaben über den Tatverdächtigen bleiben noch unter Verschluss.



Zeit also für einen Rückblick: Auf die Geschehnisse im Zeitraum zwischen dem Abend, an dem ein unbeteiligter Familienvater gewaltsam ums Leben kam und dem bevorstehenden Abschluss des Ermittlungsverfahrens – ein Jahr nach dem Verbrechen und wenige Tage vor der nächsten größten Kirmes des Sauerlands.



21. Mai 2022, der Tag nach der Eröffnung des Schützenfestes: Auf dem Rummelplatz gibt es Ärger. Es ist etwa 20.30 Uhr. Zwischen einem 16-Jährigen und einer Gruppe von sechs südländisch aussehenden Jugendlichen eskaliert eine Auseinandersetzung. Nach einer Rangelei, bei der der Junge verletzt wird, lassen die Streithähne von ihm ab. Der Schüler greift zum Handy und ruft seinen Vater an.



„Mein Bauch! Mein Bauch!“

20 Minuten später trifft er erneut auf seine Gegner, am Hauptzugang zum Schützenplatz. Diesmal ist der Vater (52) des 16-Jährigen in der Nähe. Er will die Angreifer zur Rede stellen. Wenige Tage später gibt der Lüdenscheider zu Protokoll, er sei hinter den Jugendlichen her gerannt – bis einer sich umdrehte und eine Waffe in der Hand hielt. „Er hat aus fünf Metern ganz gezielt die Pistole auf mich gerichtet,“ sagt der Vater, „er wollte mich treffen.“ Ein Schuss fällt. Da beendet er die Verfolgung. In seiner Nähe, erinnert sich der 52-Jährige, „rief ein Mann ‘Mein Bauch! Mein Bauch!’ Dann ist er zusammengebrochen“.



Polizei und Rettungskräfte sind in Windeseile vor Ort. Zeugen werden befragt, Spuren gesichert, die Fahndung nach den sechs Unbekannten läuft an. Die sind über die Heedfelder Straße in Richtung Aral-Tankstelle gerannt, daneben eine Treppe hoch und im Wohngebiet Am Weiten Blick oder Am Drostenstück verschwunden. Wenige Tage darauf kursiert ein Videoclip im Internet, das die Flucht der Gruppe zeigt. Der Vater des 16-Jährigen berichtet, er habe den Einsatzkräften „Da laufen sie!“ zugerufen. Doch die Polizisten seien in diesem Moment nicht hinterher.



SEK-Einheit nimmt Verdächtige fest

Am Montag rückt eine schwer bewaffnete Einheit des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei vor einem Haus an der Gartenstraße an. Bei der blitzartigen Erstürmung einer Wohnung wird eine Person festgenommen. Die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 16-jährigen Schüler aus Lüdenscheid. Knapp zwei Wochen später tauchen SEK-Beamte erneut in Lüdenscheid auf, diesmal in der Nähe der Theodor-Heuss-Realschule im Wefelshohl.



Auch dort wird ein Minderjähriger festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei halten sich mit Auskünften mehr als bedeckt. Eine Bestätigung, ob die beiden Verdächtigen der gesuchten Gruppe von der Hohen Steinert zuzuordnen sind, bleibt aus. Doch schon einen Tag später setzen die Behörden die beiden Jugendlichen wieder auf freien Fuß.



Derweil erhöht die eigens eingesetzte Mordkommission der Hagener Polizei den Fahndungsdruck. Eine zivile Spezialeinheit mit Spürhunden – sogenannte Mantrailer – untersucht den Tatort auf der Hohen Steinert. Einzelheiten bleiben aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin Geheimsache. Ebenso unbeantwortet bleibt die Frage, ob die Fahnder Hinweise auf die Identität der gesuchten Personen haben.



+ Zugriff an der Gartenstraße: Ein Minderjähriger wird festgenommen. © Talash

Am Tag darauf weiten die Fahnder ihre Spurensuche stark aus: bis auf die Autobahn 45 in Richtung Hagener Kreuz und von dort aus sogar auf die A 46, die unter anderem nach Iserlohn führt. Staatsanwalt Thomas Wünnenberg bestätigt, dass die Spezialisten sich mit ihren Gebrauchshunden aufgrund zuvor gesicherter Geruchsproben von der Hohen Steinert aus in Richtung Autobahn bewegen.



Die Verfolgung der Geruchsspuren auf der Sauerlandlinie, auf der die Spürhunde offenbar immer wieder anschlagen, erfordert die abschnittsweise Vollsperrung der Autobahn. Dabei kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Über das Ergebnis der Aktion wird nichts bekannt.



Knapp vier Wochen nach dem Vorfall auf der Kirmes scheinen die Ermittler einer neuen Spur zu folgen. Polizisten mit Hunden durchkämmen die Ortsteile Eggenscheid und Dickenberg. Ergebnis: Verschlusssache. Im September schließlich heißt es, dass die Fahnder immer noch keinen durchschlagenden Ermittlungserfolg verbuchen können. Im Dezember 2022 wendet sich das Blatt.



Während eines spektakulären Strafprozesses am Landgericht Hagen, bei dem vier junge Männer wegen einer langen Serie von bewaffneten Raubüberfällen angeklagt sind – einer ist Am Drostenstück gemeldet –, zeichnet sich eine überraschende Entwicklung ab. Der Älteste der Angeklagten, so wird aus Verteidigerkreisen bekannt, hat einen 18-jährigen Komplizen im Ermittlungsverfahren schwer belastet – und will ihn nun auch in dem Raubprozess öffentlich als Todesschützen von der Hohen Steinert benennen.



Räuber mutmaßlich auch Todesschütze

Doch der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz interveniert, um das ohnehin unruhige Verfahren nicht weiter aufzuheizen. Die angekündigte Aussage des mutmaßlichen Belastungszeugen fällt aus. Unklar bleibt, ob er tatsächlich Täterwissen preisgeben will – oder sich mit seiner Kooperation lediglich einen Strafrabatt erkaufen will. Die Räuberbande wird zu teils hohen Freiheitsstrafen verurteilt, insgesamt verhängt die Kammer mehr als 22 Jahre Gefängnis.



Einer der Verurteilten könnte also der Todesschütze sein und deshalb erneut unter Anklage gestellt werden. Staatsanwalt Ömer Sivrice äußert sich nicht dazu, ob sich die Vorwürfe gegen den zur Tatzeit 17-Jährigen richten. Klar ist nur: Sollte es zum Prozess gegen ihn kommen, wird er nicht öffentlich verhandelt. Aus Gründen des Jugendschutzes.