Nach tödlichem Schuss am Rande der Kirmes: Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Von: Olaf Moos

Nach dem tödlichen Schuss nahm die Polizei Ermittlungen auf dem Kirmes-Gelände auf. © Markus Klümper

Juristische Aufarbeitung des tödlichen Schusses an der Hohen Steinert: Die 2. große Jugendstrafkammer am Landgericht Hagen wird im Verfahren gegen einen jungen Lüdenscheider wegen vorsätzlichen Totschlags verhandeln. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft hat am 12. Mai Anklage erhoben.

Lüdenscheid - Demnach hat der Drogensüchtige am Abend des 21. Mai vergangenen Jahres einen 40 Jahre alten Mann am Rande der Kirmes erschossen. Der mutmaßliche Todesschütze war zum Zeitpunkt der Tat 17 Jahre alt. Aus Gründen des Jugendschutzes wird der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Nun hat der Verteidiger des jungen Mannes auf Anfrage unserer Redaktion erstmals eine Erklärung abgegeben. Der Hagener Rechtsanwalt Philippos Botsaris hält sich aus Gründen des Jugendschutzes zwar mit konkreten Angaben über seinen Mandanten zurück. Eine Verteidigungsstrategie ist jedoch nach Botsaris’ Angaben noch nicht festgelegt. „Mein Mandant hat bislang von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.“



Monatelang haben Fahnder nach dem Vorfall an der Hohen Steinert nach dem Verdächtigen gesucht. Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei rückten an, Spürhunde kamen zum Einsatz, junge Männer – zum Teil aus dem Umfeld des gesuchten Lüdenscheiders – wurden vorläufig festgenommen und jeweils kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erst in einem Strafverfahren gegen vier Männer, die sich wegen einer ganzen Serie von bewaffneten Raubüberfällen vor dem Landgericht verantworten mussten, kam Licht in die Sache. Einer der Angeklagten belastete den Lüdenscheider – auch in diesem Verfahren von Rechtsanwalt Botsaris verteidigt – schwer und benannte ihn als Todesschützen von der Hohen Steinert.



Die 1. große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Jörg-Weber-Schmitz verhängte Freiheitsstrafen von insgesamt 22 Jahren gegen das Quartett. Der zum Zeitpunkt des Urteils 18-jährige Beschuldigte „kassierte“ fünf Jahre und landete wegen seiner Drogenabhängigkeit in einer Entziehungsanstalt.



Ob die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage wegen vorsätzlichen Totschlags Erfolg haben wird, ist eine Frage der rechtlichen Würdigung der Tat. Strafverteidiger Botsaris prüft derzeit, ob statt des vorsätzlichen auch ein fahrlässiger Totschlag in Betracht kommen könnte.



Im Falle einer Verurteilung seines Mandanten wird die Verhängung einer Einheitsstrafe wahrscheinlich – also eine aus den Raubdelikten und der Tötung gebildete Gesamtstrafe. Die ist im Jugendstrafrecht „gedeckelt“: Mehr als zehn Jahre hinter Gittern hat der Angeklagte nicht zu erwarten.