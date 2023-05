Nach Tod von Wirtin: Altdeutsche Bierstube und das Fabriksken dicht - Neue Pächter?

Schwierige Zeiten für Lüdenscheids Kneipenszene

+ © Popovici Trauertreppe: Kerzen erinnern an die beliebte, jüngst verstorbene Fabriksken-Gastgeberin Tanja Dickel. © Popovici

Einfach mal schön ausgehen, den Alltag in geselliger Runde beenden, die Sommertage unter freiem Himmel genießen: Der Wunsch ist da, doch immer mehr Quellen trocknen aus.

Lüdenscheid – Das Kneipensterben vor und nach Corona hat unterschiedliche Gründe, aber am Ende steht der Gast vor so mancher geschlossenen Tür, hinter der ihn früher nette Wirte, talentierte Köche, gute Gesellschaft, alte und oft genug auch neue Bekannte erwarteten. Mit dem überraschenden Tod von Wirtin Tanja Dickel schlossen erst vor Kurzem die Altdeutsche Bierstube (Langer Gang) und das Fabriksken in der Oberstadt. Mit Klaus Stange starb 2018 der letzte Reidemeister-Wirt. Frisch renoviert, wartet das Traditionsgasthaus auf einen neuen Pächter.

Das Abschiedskonzert im Saal Dahlmann fand 2020 statt. Das Alte Gasthaus Pretz: geschlossen seit Juli 2021. Das Café Schröders gibt nach Schließungen und Neueröffnungen Ende Oktober 2022 auf. Bierprojekt samt erst 2021 eröffnetem Biergarten im Platanenhain: Schluss im Februar. Auch Budde schließt, die Pächter gehen zu der Zeit in den Ruhestand – Verpächter Christian Vormann reagiert gar nicht mehr auf Nachfragen, wie es denn dort oder im Reidemeister um Bewerber steht. Auch im Humboldt’s gehen die Lichter nach sehr kurzem Aufleben wieder aus.

+ Für die Altdeutsche Bierstube (Langer Gang) soll es bald schon weitergehen. © Susanne Kornau

Corona, Energiekrise, Mindestlohn, Personalprobleme, persönliche Veränderungen, Tod: Aus diesen und anderen Gründen hängt hier statt Speisekarte ein QR-Code mit „Zu verpachten“-Überschrift im Kasten, dort ein welliges „Ab sofort in Sommerpause“-Schild neben geschlossenen Rollladen. „Zu verkaufen“ oder „Zu vermieten“ werben Immobilienbüros in Restaurantfenstern. Woanders wird „direkt vom Eigentümer“ ein Nachmieter gesucht – Ausstattung und Biergarten können übernommen werden. Chancen überall.

Leiser Hoffnungsschimmer

Dass der Gast dankbar ist für eine ehrliche Küche, vernünftige Preise, freundlichen Service und angenehme Atmosphäre, das beweisen die vielen guten Beispiele, die es in der heimischen Gastronomie nach wie vor gibt. Heimatlos gewordene Stammgäste und Stammtische wandern weiter, zum Glück gibt’s noch Ziele. Und, leiser Hoffnungsschimmer: Es gibt noch Gastronomen, die den Neuanfang wagen. Im früheren Schröders, wo eigentlich nur die vertrockneten Blumen von der Terrasse geräumt und die Türen aufgeschlossen werden müssten, stehen die Zeichen gut für eine neue Gastronomie an der Stelle. Und auch im Fabriksken und im Langen Gang könnten bereits kommende Woche die Unterschriften unter neuen Verträgen trocknen.

+ Einst klassischer Stopp beim Kneipenbummel, seit 2020 dicht: Die Gaststätte Dahlmann samt Saal an der Grabenstraße. © Cedric Nougrigat

„In beiden geht’s weiter“, weiß Matthias Czech von Willi & Söhne. Eine belebte Gastroszene zu fördern, Orte zum Feiern und Verweilen, das ist von Anfang an ein wesentliches Anliegen des Vereins gewesen. Deshalb hat man die Entwicklungen genau im Blick. „Viele haben Bock, was zu machen“, ist Matthias Czechs Eindruck. Er stellt zwei typische Reaktionen auf die Lüdenscheider Lage fest: resigniertes Abkapseln oder die Jetzt-erst-recht-Stimmung. Menschen, die „gerade hier und gerade jetzt ihr Business aufmachen wollen“, begegnen ihm zum Glück immer wieder. Wobei Gastronomie nicht nur dem Betreiber zugutekomme, sondern der ganzen Stadt, findet er. „Auch das Sicherheitsgefühl ist ja nicht mehr gegeben“, stellt er fest. In einer belebten Innenstadt fühle man sich einfach wohler. „Komische Gestalten hat man auf der Thekentour nicht gesehen“, sagt Czech. Deren 8. Auflage nach Corona-Zwangspause war diesmal ein Theken-Tanz in den Mai. 30 Stationen und ein friedliches Miteinander – als Co-Organisatoren zogen Willi & Söne eine zufriedene Bilanz.

„Gastronomie ist das einzige Thema, das die Leute in die Stadt bringt“, glaubt Czech angesichts einer sich rapide verändernden Einzelhandelslandschaft. Die Verwirklichung anderer Anlaufstellen mit Magnet-Potenzial, wie es ein lebendig-sportlich-gesellig umgestalteter Kulturhausgarten werden könnte, dümpelt vor sich hin. Sechs Jahre sind seit der Initialzündung vergangen, stellt Czech seufzend fest. Das dämpft das stärkste Engagement. Was ihn wiederum direkt zur Wunschliste an die Verwaltung bringt: „Wir brauchen eine lockere Stimmung und Unterstützung, keine Steine, die in den Weg geräumt werden.“ Das gelte für Pläne wie für Gastronomie: „Wir müssen Gegebenheiten schaffen, die Spaß machen.“