Tod eines ehemaligen BVB-Jugendtrainers in Lüdenscheid – Tumult nach Urteilsverkündung

Von: Olaf Moos

Strafverteidigerin Lisa Chiarelli erklärte nach der Urteilsverkündung: „Mein Mandant verzichtet auf eine Revision.“ © Olaf Moos

Nach dem gewaltsamen Tod eines 58-jährigen Fußball-Talentscouts und Spielerberaters hat das Schwurgericht in Hagen am Donnerstag das Urteil gesprochen. Der Angeklagte (24) muss wegen Körperverletzung mit Todesfolge für acht Jahre ins Gefängnis.

Lüdenscheid - In der Haftzeit darf er eine Drogentherapie absolvieren. Strafverteidigerin Lisa Chiarelli sagte nach der Urteilsverkündung: „Mein Mandant verzichtet auf eine Revision.“

Angehörige des Verurteilten sind zur Urteilsverkündung gekommen – und Freunde aus dem „Drogen- und Spielhallenviertel Kluse“, wie Richterin Heike Hartmann-Garschagen es formulierte. Während der Urteilsverkündung grinst der 24-Jährige zeitweise, macht Handzeichen und flüstert in Richtung Zuschauerraum.

Hartmann-Garschagen zum Angeklagten: „Sind Sie jetzt fertig?“ Antwort: „Ich bin sowieso fertig mit der Welt.“ Darauf ermahnt die Richterin den Mann: „Ihnen ist der Ernst der Lage offensichtlich immer noch nicht bekannt. Jemand ist durch Sie zu Tode gekommen.“ Er solle gefälligst seine „Faxen unterlassen“.

In ihrer Urteilsbegründung geht Heike Hartmann-Garschagen erneut auf die Eigenschaften des getöteten Lüdenscheiders ein. Der habe in der Fußballszene zahlreiche Kinder auch aus sozial benachteiligten Familien unterstützt und sei sogar international als Vermittler tätig gewesen. „Aber er hatte auch ein anderes Gesicht.“ In der Kluse habe er nachts mit jungen Männern getrunken und an Automaten gespielt.

Nach Tod eines ehemaligen BVB-Jugendtrainers in Lüdenscheid: Urteil gefällt

Der vom Angeklagten und seinen Bekannten erhobene Vorwurf, sie hätten kinderpornografische Dateien auf dem Laptop des 58-Jährigen entdeckt, gilt laut Urteil als entkräftet. Dessen Computer wurde demnach bereits vier Jahre vor dem tödlichen Zwischenfall aus seiner Wohnung entwendet. Die Frage, wer die Dateien wann und wo gespeichert hat, bleibt unbeantwortet.

Klar ist für das Schwurgericht hingegen, dass der drogensüchtige Angeklagte am Tattag mehrfach mit dem Spielerberater an Geldautomaten der Sparkasse aufgetaucht ist. Doch weil der 58-Jährige schon in der Nacht zuvor Geld abgehoben hatte, gab es nichts Bares mehr. Sichtbare Ausfallerscheinungen beim Angeklagten sind darauf nicht zu sehen. Das belegen die Videos der Überwachungskameras. Die Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit scheidet für die Richter aus.



Nach der Urteilsverkündung bricht im Gerichtssaal ein kurzer Tumult aus. Die Freunde des 24-Jährigen verlassen laut schimpfend den Saal. Einer der Brüder des Getöteten, Nebenkläger im Prozess, äußert sich zufrieden über das verhängte Strafmaß. Und fügt hinzu: „Das macht ihn jetzt auch nicht mehr lebendig.“