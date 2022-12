Nach Tod eines ehemaligen BVB-Jugendtrainers in Lüdenscheid: Prozess terminiert

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eineinhalb Jahre nach dem rätselhaften Tod eines 58-jährigen Lüdenscheiders in einem Hausflur an der Werdohler Straße bereitet das Schwurgericht am Landgericht Hagen nun den Strafprozess gegen einen 24 Jahre alten Angeklagten vor.

Lüdenscheid - Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen nicht nur in der heimischen Sportszene bekannten ehemaligen Fußballer, der sich zuletzt als Trainer, Spielerberater und Scout einen Namen gemacht hatte. Nachbarn hatten den bewusstlosen Mann am Nachmittag des 22. Juli 2021 mit schweren Kopfverletzungen im Treppenhaus gefunden.

Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte blieben erfolglos, der 58-Jährige starb vor Ort. Zwei Wochen später stellte sich der damals 22 Jahre alte Verdächtige der Polizei.

Die Staatsanwalt erklärte die lange Verfahrensdauer mit dem Zeitaufwand, den ein Gutachten erforderte, um die Todesursache sowie die Frage zu klären, ob der Fußballer schon vor dem Sturz auf der Treppe an einer Vorerkrankung litt. Die Gutachter verneinten die Frage. Das wurde im Mai dieses Jahres bekannt.



Das Schwurgericht tritt zum Prozessauftakt am 31. Januar zusammen. Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Dafür sieht das Strafgesetzbuch eine Gefängnisstrafe von mindestens drei Jahren vor.