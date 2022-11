Nach Strom und Gas: Auch Müllabfuhr und Straßenreingung werden teurer

Von: Olaf Moos

Inflation und Preissteigerungen in fast allen Lebensbereichen machen auch vor dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) nicht Halt.

Lüdenscheid - Der Werksausschuss folgte am Donnerstag einhellig den Vorschlägen der STL-Verantwortlichen, die Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung sowie die Gebühren für die Kommunalfriedhöfe am Piepersloh und am Wehberg im nächsten Jahr zu erhöhen.

Für die Müllabfuhr müssen die Lüdenscheider mit einer „Gebührenanpassung“ von 5,3 Prozent rechnen. STL-Werkleiter Heino Lange erklärt die Gründe unter anderem mit den „zu erwartenden tariflichen Lohnsteigerungen und den allgemeinen Kostensteigerungen“ sowie sinkenden Einnahmen im Bereich von Schrott und Papier.



Ausschussvorsitzender Daniel Kahler kommentierte den Beschlussvorschlag mit den Worten: „Wir können angesichts der Inflation froh sein, wenn die Erhöhung nicht zweistellig ausfällt.“ Lange sagte dazu: „Wir wollten keine Erhöhung, aber wir sind gezwungen, die Kosten weiterzugeben.“



Die Straßenreinigung wird ebenfalls teurer, allerdings „nur“ um 1,8 Prozent – „ein überschaubarer Wert“, wie der Werkleiter findet. Die Kalkulation für den Winterdienst, der zur Straßenreinigung zählt, errechnet sich aus den durchschnittlichen Kosten der vergangenen fünf Jahre – und ist wegen starker Schwankungen der Wetterverhältnisse kostenmäßig nur schwer einzuschätzen.



Um 2,3 Prozent höhere Gebühren für die Friedhöfe sind laut STL-Werkleitung einerseits auf Lohn- und Preissteigerungen zurückzuführen. Andererseits, so Heino Lange, blieben die Unterhaltungskosten – etwa durch Baumpflege nach Trockenheit, Hitze und Schädlingsbefall – „unverändert hoch, und das wird so anhalten“.