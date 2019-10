Nach Streit in Wohnung: Mann greift Polizisten an

Lüdenscheid - Nach einem Streit in einer Lüdenscheider Wohnung rief der Wohnungsinhaber die Polizei, damit sein Gast geht. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich dieser wenig einsichtig und versuchte die Polizisten anzugreifen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag in einer Wohnung am Brockhauser Weg zu einem Einsatz der Polizei. Grund war eine Streitigkeit in einer Wohnung. Ein 37-jähriger Lüdenscheider sollte endlich nach Hause und kam der Aufforderung des Wohnungsinhabers nicht nach. Auch die herbeigerufene Polizei insistierte zunächst vergeblich. Der Lüdenscheider wollte bleiben.

Der alkoholisierte Mann war dabei derart aggressiv, "dass eine Sachverhaltsabklärung vor Ort nicht möglich war", schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Mann versuchte sogar, die Beamten anzugreifen.

Die Polizisten wehrten den Angriff ab und überwältigten den Mann und brachten ihn ins Polizeigewahrsam nach Lüdenscheid, wo er seinen Rausch auschlafen konnte. Nun muss er sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

