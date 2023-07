Nach Stilllegung: Solebecken wieder in Betrieb

Von: Olaf Moos

Lange mussten die Freunde des Solebadens warten, nun steht ihnen die Anlage wieder zur Verfügung. © eden

Nach fast neunmonatiger Zwangspause wurde das Solebecken am Familienbad Nattenberg wieder in Betrieb genommen. Vor der Reaktivierung des Beckens waren umfassende Reparaturen vonnöten.

Lüdenscheid – Die guten Nachrichten vom Bäderstandort Nattenberg reißen nicht ab. Nachdem der Außenpool im Saunadorf wieder in Betrieb und die Zahl der Verkaufsstände im Familienbad aufgestockt ist (wir berichteten), steht den Badegästen seit dem Wochenende auch das Solebecken neben dem Freibad wieder zur Verfügung. Damit ist eine fast neun Monate dauernde Zwangspause in der beliebten Anlage beendet.

Der Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken, Ronald Eden, und sein Team haben in den zurückliegenden Monaten zahlreiche Anfragen von Besuchern registriert, die das Solebad schmerzlich vermissen. Am 17. Oktober vergangenen Jahres war die Anlage aus Gründen der Energieeinsparung „vom Netz“ gegangen und vorübergehend stillgelegt worden. Solebäder gelten in der Branche wegen der vergleichsweise hohen Wassertemperaturen als kostenintensive Energiefresser – Ronald Eden nennt es scherzhaft „Weltraumheizung“.

Vor der angepeilten Wiederinbetriebnahme der vor 13 Jahren erbauten Anlage hatten die Techniker nach Worten des Bäder-Chefs reichlich mit Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten zu tun. Unter anderem mussten die Filtermatten ausgetauscht und 60 neue Absperrklappen eingebaut werden. Weitere Kosten entstanden durch den Kauf und die Installation zweier neuer Pumpen. Umfangreiche Fliesenarbeiten im und am Becken rundeten das Arbeitsprogramm in den zurückliegenden Wochen ab.

Energieverbrauch in vertretbarem Rahmen halten

Um den Energieverbrauch langfristig im vertretbaren Rahmen halten zu können, haben die Stadtwerke außerdem entschieden, in eine neue Abdeckung für das Solebecken zu investieren, damit die Wärme aus dem Becken außerhalb der Öffnungszeiten nicht einfach verpufft – Stichwort „Weltraumheizung“.

Wie beliebt die Wellnessanlage im Familienbad ist, zeigte sich am Wochenende, wie Ronald Eden erklärt. Auch ohne besondere Werbung in den Medien tummelten sich an den ersten beiden Tagen nach Wiedereröffnung der Anlage jeweils mehr als 100 Besucher im Solebad. Die Verantwortlichen erwarten eine deutliche Steigerung der Frequenz.

Dazu beitragen sollen verbraucherfreundliche Kostenbeiträge. Trotz der Steigerung der allgemeinen Kosten auf Seiten der Betreiber spricht Ronald Eden von „sehr moderaten und attraktiven Eintrittspreisen“ für das Solebad. Demnach kostet eine Tageskarte aktuell 12 Euro pro Person. Damit ist aber nicht nur der Wellnessbereich nutzbar. Wer eine Tageskarte fürs Solebad erstanden hat, kann die komplette Anlage des Familienbades am Nattenberg nutzen.