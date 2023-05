Nach Sprengung: CDU will mehr zur Behelfsbrücke übers Rahmedetal wissen

Von: Thomas Machatzke

Warum hat eine Behelfsbrücke, die bereits im Juni 2023 hätte stehen können, nie eine Rolle gespielt in der öffentlichen Diskussion? Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert Aufklärung.

Lüdenscheid – Erst in der vergangenen Woche war öffentlich geworden, dass eine der Bewerberfirmen für den Neubau der Talbrücke Rahmede auch eine Behelfsbrücke angeboten hatte, die für den Übergang durchaus Linderung für die Verkehrsmalaise in der Region hätte bedeuten können. Die Autobahn GmbH hatte diese Idee aber schnell verworfen und nicht verfolgt.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nun eine „Selbstbefassung“ des Verkehrsausschusses des Bundestags, der an diesem Mittwoch tagt, beantragt.

Nach dem Vorbild des Provisoriums neben der Echelsbacher Brücke in Bayern wollte eine Firma im Rahmedetal vorgehen. © Sebastian Jahn/BSE AIRpix/dpa

„Die Tagesordnung ist schon sehr voll. Es ist noch offen, ob das Thema auch wirklich diskutiert wird“, stellt der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller fest. Er hofft dies allerdings durchaus, denn die Christdemokraten sind auch in der Region pikiert, dass sie über die Möglichkeit gar nicht unterrichtet worden waren.

Die CDU verweist auf die erfolgreiche Umsetzung einer Behelfsbrücke im Fall der Echelsbacher Brücke in Bayern und will wissen, warum für die leidgeplagte Region in Lüdenscheid die Option direkt ausgeschlossen worden ist. Die CDU will in der Anfrage wissen, ob Verkehrsminister Volker Wissing das Angebot bekannt war und wie das BMDV darauf reagiert hat.

Auch die Gründe, weshalb die Öffentlichkeit nicht über diese Möglichkeit informiert worden ist, möchte die Fraktion wissen. Und nicht zuletzt fragt sie ab, welche Maßnahmen das BMDV aktuell vorsieht, um den Neubau der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid maximal zu beschleunigen.