Lange Schlangen

+ © Cedric Nougrigat Lange Schlangen in den Schalterhallen, unzufriedene Kunden: In Folge der technischen Fusion hat die Sparkasse in Lüdenscheid bei vielen Onlinebanking-Kunden Hilfestellung leisten müssen. © Cedric Nougrigat

Wer am Dienstag in der Geschäftsstelle der Sparkasse am Sauerfeld ein Anliegen hatte, der musste Zeit mitbringen: Es hatten sich lange Schlangen vor den Kundenterminals gebildet – Geduld war gefragt.

Lüdenscheid – „Es ist richtig, dass es da zu Wartezeiten gekommen ist. Das Servicelevel war niedrig“, gesteht Thorsten Irmer, Pressesprecher der Sparkasse an Volme und Ruhr. Letzteres hängt damit zusammen, dass die Sparkassen-Mitarbeiter im Service mehr als üblich vom Kunden in Anspruch genommen wurden.

Das wiederum hing auch mit der technischen Fusion, die am dritten August-Wochenende vollzogen worden ist, zusammen. Auch wenn, wie Thorsten Irmer erklärt, diese „technische Fusion in allen Punkten gelungen ist. Alle Systeme laufen. Die technische Fusion hat sehr gut geklappt.“

Weshalb dann die Schwierigkeiten? Und weshalb nur in Lüdenscheid und keineswegs in Hagen oder Herdecke? Auch dies weiß Irmer schlüssig zu erklären: „Die Systeme laufen alle, aber im Gebiet der ehemaligen Sparkasse in Lüdenscheid haben die Kunden, die ihr Online-Banking mit der Sparkassen-App machen, eine Neuinstallation vornehmen müssen.

Nach Sparkassen-Fusion: Deshalb hakt es beim Online-Banking in Lüdenscheid

Dafür hat es auch einen entsprechenden Installations-Assistenten gegeben. Allerdings wird bei so einer Installation auch immer das Passwort neu abgefragt. Und Kunden, die seit Monaten oder Jahren vielleicht nur noch mit Face-ID identifiziert worden sind, haben dieses Passwort zum Teil nicht mehr gewusst, was ja relativ normal ist...“



Kurzum: Ein Teil der Sparkassen-Kunden im Altgebiet Lüdenscheid, Herscheid, Halver und Schalksmühle – also jenem Gebiet, in dem sich die Bankleitzahl und mit ihr die IBAN nach der technischen Fusion geändert hat – hat nach der Umstellung der Systeme erst einmal ratlos vorm Online-Banking gestanden und sich beraten lassen müssen. Dass man bei fehlendem Passwort eine Erneuerung des Passworts auch über einen Geldautomaten vollziehen kann, darauf weist Irmer zwar hin, weiß aber auch, dass diese Möglichkeit zum einen wenig bekannt ist. Zum anderen gibt es eben auch jenen Kundenkreis von vielfach älteren Sparkassenkunden, denen bei diesen Vorgängen geholfen werden muss. Online-Banking umsetzen, wenn die App läuft – das funktioniert auch bei diesen Kunden, aber bei allem, was darüber hinaus geht, wird es mitunter schwierig. Hier leistet die Sparkasse dann auch gerne Hilfestellung.



Sei’s drum: Die Menge an Hilfestellung, die nun Anfang der Woche abgefragt wurde, überstieg den Normalfall um ein Vielfaches. So kamen die Schlangen in den Wartehallen zu Stande, waren die Mitarbeiter auch telefonisch in dieser Zeit nur schwer zu erreichen. „Dazu kommt natürlich, dass dies ausgerechnet am Ende des Monats passiert“, sagt Irmer, „da hat es vielfach gerade Geld gegeben, sind die Geschäftsstellen ohnehin besser frequentiert als an anderen Tagen des Monats. Das ist ärgerlich und nicht schön für den Kunden gewesen. Wir bedauern das.“



Das Bedauern ist mit der Hoffnung und Zuversicht verbunden, dass indes schon bald alle Probleme mit dem Online-Banking ausgeräumt sind. Da technisch grundsätzlich alles gut geklappt hat mit der Vereinigung beider Systeme, sollten dann keine Schlangen mehr in den Schalterhallen anzutreffen sein.