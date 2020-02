Nach Skandal-Wahl in Thüringen: Empörung quer durch die Parteien

Ihre "Argumentationen" sind absolut abenteuerlich. Links-grüner Zeitgeist oh man🙈, das grenzt an Verschwörungstheorie, so ein Nonsens. Ich bin froh, dass Sie Physiker und Philosoph sind und kein Politiker.

Was stimmt mit den Menschen in Thüringen nicht, wenn sie überwiegend links extrem oder rechts extrem wählen ?

Was haben wir Wessis bei der Wiedervereinigung falsch gemacht, wenn die Menschen sich entweder nostalgisch in die DDR Diktatur zurücksehnen oder was haben wir nach der Wiedervereinigung versäumt, wenn sie den Nazis auf den Leim gehen ?