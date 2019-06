Nach Serie im April: Supermarkt-Diebe sind wieder da - erstes Opfer ist Lidl-Kunde

Lüdenscheid - Nach einer Serie vom Taschendiebstählen in Lüdenscheider Discountern Anfang April blieb es lange ruhig. Jetzt ist ein neuer Fall dazu gekommen, der nach dem bekannten Schema ablief.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der neuerliche Diebstahl am Donnerstag (13. Juni) im Lidl-Markt an der Altenaer Straße. Einer 60-jährigen Lüdenscheiderin wurde dort die Geldbörse mitsamt Bargeld und Ausweis gestohlen.

Das Portemonnaie steckte in ihrer Handtasche, als die Frau kurz nach 14 Uhr in dem Laden einkaufen wollte. Die Polizei hofft auf Hinweise, die verdächtige Personen in dem Zeitraum beobachtet haben. Zeugen melden sich bei der Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990.

Erst Anfang April gab es eine Häufung von Taschendiebstählen in der Stadt. Auch der Lidl-Markt an der Altenaer Straße war im April Ziel von Taschendieben. Damals wendete sich die Polizei mit einem Appell an Supermarkt-Kunden.

Die dringende Warnung der Polizei wiederholen wir an dieser Stelle noch einmal:

"Die Polizei warnt weiter vor Dieben in Supermärkten. Der Einkauf im vertrauten Markt "um die Ecke" verleitet dazu, sich sicher zu fühlen. Insbesondere Seniorinnen hängen ihre Handtaschen gerne an Einkaufswagen oder Rollator. Ein Augenblick der Ablenkung genügt den Tätern, zuzugreifen. Sie müssen oft nicht einmal auf Tuchfühlung geben. Schließlich richten Kunden immer wieder ihre Aufmerksamkeit auf die Regale. Wertsachen und Geld sollten immer direkt am Körper in Innentaschen getragen werden."