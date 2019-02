Nach Schließung in Brügge: Hier eröffnet die neue Postfiliale

Die Postfiliale in Brügge öffnet nächste Woche

Brügge – Schon ab der nächsten Woche wird es in Brügge wieder eine Postfiliale geben.

Gut drei Monate nach Schließung der Postfiliale in Brügge eröffnet die Deutsche Post in der kommenden Woche einen neuen Standort an der Volmestraße 99.

Aufgrund der Größe des Umfelds muss für den Bereich Brügge auf jeden Fall eine Post-Filiale zur Verfügung stehen. Laut Post-Pressesprecher Alexander Böhm können dort außer Postbankgeschäften alle Postdienstleistungen in Anspruch genommen werden. Außerdem biete der Betreiber Markus Tenne auch Lotto/Toto an.

Die Öffnungszeiten seien montags bis freitags von 9 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr, samstags nur von 9 bis 12.30 Uhr.