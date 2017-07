Nach Schlägerei mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Lüdenscheid - Mit schweren Kopfverletzungen ist ein 33-jähriger Lüdenscheider nach einer Schlägerei mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizeimitteilung gerieten am Sonntag, kurz vor 7 Uhr, an der Kluser Straße, mehrere Personen in einer Kneipe aneinander. Der zunächst verbale Streit verlagerte sich auf die Straße vor dem Lokal.

Hier schlugen nun mehrere zum Teil alkoholisierte Personen mit Fäusten aufeinander ein. Dabei erlitt der 33-jähriger die Kopfverletzungen. Ein weiterer Lüdenscheider, 28 Jahre, wurde leicht verletzt.

Die Täter (25 und 28 Jahre aus Lüdenscheid) flüchteten zunächst, konnten jedoch von Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.