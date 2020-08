Nach Urlaub in der Ukraine - Kind von Grundschule im MK infiziert

Reihentestung auf Schulhof

Corona-Fall an Grundschule in Lüdenscheid. Für Dienstag ist eine Reihentestung vorgesehen.

Lüdenscheid - Lange blieben die Schulen in Lüdenscheid von Corona-Fällen verschont. Am Montag wurden positive Testergebnisse von Schülern an zwei Lüdenscheider Schulen bekannt.