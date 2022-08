Rekord-Regentschaft und Gänsehautmomente bei der LSG

Von: Susanne Kornau

Die Lüdenscheider Schützengesellschaft (LSG) von 1506 hat in 2022 mit Reinhard und Claudia Isenberg wieder ein Silberkönigspaar sowie mit Heide Hohage eine Goldkönigin. Unser Bild zeigt das Jubiläumskönigspaar bei der Kutschfahrt 1997. © LSG

Nie ist die Tradition so spürbar wie an Schützenfesttagen. Dann reizt der sportliche Wettkampf, das gemeinsame Feiern auf dem Loh. In diesem Jahr ist die Vorfreude besonders groß

Lüdenscheid - Denn, wie alle anderen auch, war die Lüdenscheider Schützengesellschaft (LSG) zur langen Corona-Pause gezwungen. Deshalb ist das „Blättchen“ genannte Vereinsheft „Die Schützenhalle“, das alljährlich zum Regentenwechsel auf dem Loh erscheint, eine denkwürdige Ausgabe geworden, in der vieles anders ist als gewohnt. Doch eines ist geblieben: Die reich bebilderten Erinnerungen an vergangene Schützenzeiten, Erlebnisse und Entwicklungen dürften für Gesprächsstoff sorgen in den kommenden grün-weißen Festtagen.

Programm der Festtage

Los geht’s am Sonntag, 28. August, mit dem Pokal- und Jedermann-Schießen mit Picknick. Beginn ist um 10 Uhr, Siegerehrung etwa um 14 Uhr; eine Anmeldung am Schießstand ist noch bis 12 Uhr möglich. Schöne Tradition: das Kaffeetrinken mit den Majestäten am Mittwoch, um 19 Uhr gefolgt von der – intern „Heiligabend“ genannten – Sitzung mit Auszeichnungen und Beförderungen.



Mit einem gemütlichen „Fassanstich und Grillen“ bereiten sich die LSG-Mitglieder am Freitag (18 Uhr) aufs Fest-Wochenende vor: Am Samstag, 3. September, beginnt nach Mittagessen und Vogeltaufe ab 14 Uhr das Insignien- und Königsschießen der Jungschützen, gefolgt von der Erwachsenenklasse. Der Vorteil des nachmittäglichen Wettbewerbs ist, dass die erfolgreichen Schützen und neuen Königspaare abends im großen Kreise der befreundeten Schützenvereine und Gäste feiern können: Der Kommers beginnt um 20 Uhr. In diesem Jahr kann die LSG auch wieder mit Reinhard und Claudia Isenberg ein Silberkönigspaar feiern. Goldkönigin ist Heide Hohage. Den Abend schließt der Zapfenstreich ab.



Am Sonntag geht’s nach Weckruf, Gottesdienst und Frühschoppen mitten in die Stadt – zur großen Königsparade. Dazu trifft man sich um 14 Uhr auf dem Rathausplatz und zieht gemeinsam zum Schützenplatz, wo der Tag im Rahmen eines Musikfestivals ausklingt. Der abschließende montägliche Dämmerschoppen ist dann wieder Vereinsmitgliedern vorbehalten.



Große Vorfreude



Die Vorfreude ist nach der langen Pause groß. Untätig waren die Schützen in der Zwischenzeit allerdings nicht, wenngleich die Aktivitäten natürlich ganz anders aussahen als gewohnt. Davon kündet das Heftchen. Videokonferenzen, Schießbetrieb, sobald unter strengen Auflagen möglich, aber auch die Entscheidung, den Schießstand energie- und umweltbewusst auf LED-Beleuchtung umzurüsten – all das erforderte Initiative und Umsicht.



Die Berichte aus Vereinsleben, Hofstaat und Kompanien decken notgedrungen den großen Zeitraum einer einmaligen Regentschaft von 2019 bis 2022 ab – auch von Jungschützenkönig Kai Siegel mit Eileen Petroschka. So erzählt beispielsweise „Der Bärenführerbericht“ von der Familienwanderung an Vatertag 2019 und zeigt, dass der Zusammenhalt der Schützenfamilie bei unterschiedlichen Unternehmungen auch übers Jahr bestens funktioniert.



In den „letzten 100 Tagen“ übten sich Königspaare und Hofstaat unter anderem im Tontaubenschießen und zeigten sich nicht bange vor neuen Erfahrungen. Die Berichte künden aber auch von der Kraft der Improvisation in Corona-Zeiten. So besannen sich die Schützen auf Talente, die zu pflegen und zu verfeinern in „normalen“ Jahren allzu häufig an Zeitmangel scheitert. Die 3. Kompanie erzählt von einem engagierten Modellbahner in ihren Reihen, von Bogenbau-Aktivitäten, von einem, der „auf den Hund gekommen ist“ sowie von perfektionierten Brot-Back-Fähigkeiten. Der Oberst selbst verlor seinen frisch restaurierten Opel Kapitän von 1956 durch die Flut, kümmerte sich aber um Ersatz.



Auch die Weckrufe 2020 und 2021 sollten zumindest symbolisch ans Schützenfest erinnern dürfen. Musik unter freiem Himmel, mit Abstand, am Schützenfestsonntag – es war nicht leicht, aber es funktionierte. Auch die schöne Tradition, zum Abschluss jeweils einem Altenheim ein Ständchen zu bringen, gelang – ein Gänsehautmoment für die Teilnehmer.



Silberne Geschenke



Dem Silberkönigspaar von 2020 gilt noch einmal ein besonderes Augenmerk: Bernd-Rüdiger Lührs und Rita Schoska bedankten sich, so weiß der Chronist, seinerzeit für ein unvergessliches Königsjahr mit Geschenken für die Gesellschaft: Sie stifteten eine Nachbildung des großen goldenen Schützenadlers als Anhänger für eine Kette, die von Ehrenoberst Ernst Kutschinski bei offiziellen Anlässen getragen wird: Den preußischen Adler umgibt die Inschrift „Der Ehrenoberst der Schützengesellschaft zu Lüdenscheid von 1506“. Rita Schoska stiftete damals ein filigranes silbernes Diadem, das die jeweilige Silberkönigin schmückt. In 25 Jahren wird es drei Jahre lang dieselbe Trägerin schmücken . . .