Nach Planschbecken-Verbot: Mieter müssen Fußball-Tor beseitigen

Nach Planschbecken-Verbot: Mieter müssen Fußballtor beseitigen

Von: Sebastian Schmidt

Keine Torgarantie am Buckesfeld: Das mobile Sportgerät, das Mieter Heiko Timm für die Kinder gekauft hat, soll auf Lüwo-Wunsch wieder weichen. © Privat

Am Buckesfeld hat die Lüwo nun Mietern erklärt, dass sie auf dem Grundstück kein Fußballtor aufgebaut lassen dürfen. Auch Planschbecken sind verboten.

Lüdenscheid – Die Buckesfelder Straße zu Stoßzeiten: Schüler und Autos prägen dann das Bild im Viertel. Die leicht zurückgesetzte Wohnanlage der Lüdenscheider Wohnstätten AG (Lüwo) rund um die Hausnummer 54 wirkt da mit versteckten Rasenflächen und Sitzbänken auf eingegitterten Natursteinen wie ein Ruhepol im Trubel. Für die direkten Anwohner bedeutet diese Ruhe ein Stück Lebensqualität.



Dieses Wohlbefinden wollte Mieter Heiko Timm vor Zeiten speziell für die Kinder in den Häusern noch steigern – und kaufte beim Discounter ein kleines mobiles Fußballtor. Rund zwei Jahre ist das nun her. Eine Zeit, so Timm im Gespräch mit unserer Zeitung, in der die Jungen und Mädchen gerne und regelmäßig auf das zwischen den Wohnhäusern platzierte Tor gespielt hätten: „Probleme hat es nie gegeben.“



Vor zwei Wochen dann die überraschende Wende. Heiko Timm erzählt: „Da kamen Lüwo-Mitarbeiter aus ganz anderem Grund in die Häuser. Dabei haben sie auch das Tor entdeckt und Fotos gemacht. Kurz darauf erhielt ich einen Anruf von der Lüwo: Das Tor müsse weg.“



Was Timm – er ist seit 2001 Mieter bei der Lüwo und wohnt mittlerweile acht Jahre im Haus an der Buckesfelder Straße 54 – beim besten Willen nicht nachvollziehen kann: „Die Nachbarn haben sich nie beschwert. Es existiert kein Verbotsschild. Und Fenster gibt es auf Torhöhe auch keine.“ Allerdings erinnert sich Timm in diesem Zusammenhang an ein anderes Erlebnis aus der Vergangenheit. Damals hätten Mieter draußen ein kleines Planschbecken für die Kinder aufgebaut. Was die Lüwo dann aber unterbunden habe – weil der Rasen darunter leiden könne.



Auf LN-Anfrage bestätigte Lüwo-Vorstand Joachim Effertz die Vorgänge: „Wir haben tatsächlich vor zwei Wochen zufällig das Fußballtor gesehen.“ Und der Wohnstätten-Chef weiter: „Laut der Hausordnung ist das Fußballspielen auf dem Gelände der Wohnanlagen verboten. Das wissen auch die Mieter. Und das müsste auch Herrn Timm bekannt sein.“

Man könne nämlich nie ganz ausschließen, dass selbst bei Benutzung eines Softballs die „Fassade beschädigt“ oder „doch ein Fenster getroffen“ werde: „Vielleicht ist Herrn Timm die Tragweite seines Engagements nicht bewusst. Man sollte zuerst einmal versuchen, dass die Kinder auf öffentlichen Spielplätzen oder auf dem Gelände der nahen Richard-Schirrmann-Realschule Fußball spielen.“ Und auch das Aufstellen von Kinder-Planschbecken auf den Lüwo-Grundstücken lehnt Effertz ab: „Das kann schnell Schwierigkeiten geben, gerade auch wegen der Wasserkosten.“



Heiko Timm steht dieser Argumentation des Lüwo-Vorstands einigermaßen ratlos gegenüber. Seine Worte: „Wenn man etwas verhindern will, finden sich immer Gründe.“ Und Timm zur Idee, die Kinder zum Bolzen auf ein Schulgelände zu schicken: „Das ist dort in der Regel verboten.“