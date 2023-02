Long-Life-Pizza nur ein Jahr lang: Pizzeria in Lüdenscheid schon wieder geschlossen

Von: Thilo Kortmann

Nach knapp mehr als einem Jahr ist die Pizzeria und Trattoria Tradizione Mediterranea an der Worthstraße 21 geschlossen. Pizzabäcker Riccardo Stravato kocht vorerst im Verso Giusto am Kirchplatz. © Thilo Kortmann

Pizzabäcker Riccardo Stravato hat die Long-Life-Pizza entwickelt. Nicht so lange hat seine Pizzeria und Trattoria in Lüdenscheid durchgehalten.

Lüdenscheid – Ein überraschendes Ende hat die Pizzeria e Trattoria „Tradizione Mediterranea“ an der Worthstraße 21 gefunden. Das Lokal ist seit dem 7. Februar geschlossen. Beschäftigungslos ist Betreiber und Pizzabäcker Riccardo Stravato derzeit aber nicht. Dafür hat er vorerst Arbeit in der Küche eines anderen italienischen Restaurants gefunden.

Stravato backt jetzt Pizza im Verso Giusto

Stravato hilft im Verso Giusto am Kirchplatz 7 aus, das wie die Pizzeria an der Worthstraße im vergangenen Jahr eröffnet hat. Am Kirchplatz habe krankheitsbedingt Personal gefehlt, heißt es von Verso-Giusto-Leiter Gerry Prantl. Die Zusammenarbeit sei erst einmal auf die Zeit begrenzt, in der Personalnot herrsche, so Prantl weiter.

Long-Life-Pizza schon ins Weiße Haus geliefert

„Vielen Dank für ihre Treue. Ich hoffe, sie ab dem 9. Februar im Verso Giusto begrüßen zu können, um Sie weiterhin mit unserer speziellen Long Life Pizza zu verwöhnen“, so verabschiedet sich Riccardo Stravato von seinen Gästen an der Worthstraße. Seine Pizzeria e Trattoria eröffnete der Italiener am 27. November 2021, nachdem er kurzzeitig ein Eiscafé im Stern-Center geführt hatte.

Barack Obama war begeistert

Der bisherige Höhepunkt seiner Laufbahn als Pizzabäcker war nach eigenen Angaben, dass er seine Long-Life-Pizza für den damaligen US-Präsidenten Barack Obama ins Weiße Haus geliefert habe. Dessen Ernährungsberater sei auf einer Konferenz in der La-Sapienza-Universität in Rom auf Stravatos Long-Life-Pizza aufmerksam geworden und habe daraufhin Vater Mario und Riccardo Stravato nach Washington ins Weiße Haus eingeladen. Und: „Wir haben damals ein sehr positives Feedback bekommen – unser Rezept haben wir aber natürlich nicht einmal dem Präsidenten gegeben.“ Der Teig seiner besonderen Pizza-Kreation solle Krankheiten wie Diabetes oder Problemen im Magen-Darm-Trakt vorbeugen, wirbt der Italiener.