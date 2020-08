Nach Notruf der Nachbarn: Feuerwehr Lüdenscheid rückt mit zwei Löschzügen aus

Lüdenscheid - Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften ist am Sonntagmittag zum Freisenberg ausgerückt.

Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Elisabethstraße hatten die Feuerwehr alarmiert, weil der Heimrauchmelder in einer der Wohnungen angeschlagen hatte.

Unter Atemschutz erkundeten Feuerwehrleute die betreffende Wohnung und entdeckten angebranntes Essen auf einem Herd. Aus dem Topf schlugen bereits Flammen. Das Feuer wurde gelöscht, der Topf nach draußen gebracht, so dass die Nachbarn schon bald ins Haus zurückkehren konnten, während die betroffene Wohnung noch gelüftet und kontrolliert werden musste.

Alarmiert worden war neben der Hauptwache auch der Löschzug Oberrahmede der Freiwilligen Feuerwehr.