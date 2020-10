Nach negativen Corona-Tests: Fachbereich am Klinikum im MK darf wieder öffnen

Große Erleichterung

+ © Nougrigat Die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Lüdenscheid wird schrittweise wieder geöffnet. © Nougrigat

Gute Nachrichten von der Kinder und Jugendpsychiatrie am Klinikum Lüdenscheid. Die Fachklinik wird schrittweise wieder geöffnet. Zuvor wurden 28 Patienten und fünf Mitarbeiter in Quarantäne geschickt, weil eine Mitarbeiterin an Corona erkrankt war.