Nach Millionengewinn: SPD-Anfrage zu Heimplätzen an der Weststraße

Von: Thomas Machatzke

Ist es moralisch vertretbar, wenn die Stadt mit den Gewinnen aus dem Seniorenwohnheim andere Löcher im Haushalt stopft? Auch diese Frage wird beantwortet werden müssen. © Cedric Nougrigat

Das Seniorenwohnheim an der Weststraße, das der Stadt Lüdenscheid gehört, wird nun auch am Montag im Rat der Stadt Thema sein.

Lüdenscheid – Die SPD-Fraktion im Stadtrat reagiert auf die kritischen Stimmen, die es gegeben hatte, nachdem das Seniorenwohnheim an der Weststraße die Kosten für einen Heimplatz der städtischen Einrichtung beim Eigenanteil der Anwohner zum Januar um mehr als 700 Euro im Monat erhöht hatte.



Die Einrichtung ist zum einen eine gemeinnützige, zum anderen waren die Gewinne der vergangenen Jahre immens. Zudem sind im Haushalt für 2023 Mittel aus diesen Überschüssen zur Deckung von Finanzposten abgebildet. Kritiker sprechen von einer Quersubventionierung auf Kosten der älteren Mitbürger.



„Aufgrund der hohen Brisanz bitte ich um ausführliche Beantwortung folgender Fragen und Darstellung der rechtlichen Situation“, schreibt SPD-Ratsherr Fabian Ferber in seiner Anfrage an Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, die in der Ratssitzung am Montag beantwortet werden soll. Ferber formuliert einen ganzen Katalog an Fragen:



Warum hat die Stadtverwaltung bislang keine Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben?

Wäre es nicht sinnvoll gewesen, hierüber im Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie ... zu beraten?

Wie hoch liegen die Pflegeheimkosten im Durchschnitt in Lüdenscheid?

Wie liegen die Kosten für das Seniorenwohnheim Weststraße im Vergleich zu den Kosten anderer Seniorenheime ... in Lüdenscheid?

Ist bekannt, wie hoch der durchschnittliche tatsächliche Eigenanteil in Lüdenscheid liegt?

Wie viele Bewohnerinnen und Bewohner haben eine Erhöhung des Eigenanteils um rund 700 Euro seit Januar berechnet bekommen?

Wie hoch liegt der durchschnittliche tatsächlich gezahlte Eigenanteil aller Bewohner des Heims an der Weststraße?

Hängen die Gemeinnützigkeit der Betreibergesellschaft des Seniorenwohnheims Weststraße und die Verwendung der Mittel, die dem städtischen Haushalt zugeführt werden, rechtlich miteinander zusammen?

Wie bewertet die Stadt beziehungsweise das Beteiligungsmanagement der Stadt die finanzielle Situation des Seniorenwohnheims Weststraße gGmbH, und wie werden die Risiken für die kommenden Jahre bewertet?

Man darf auf die Antworten gespannt sein.