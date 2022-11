Nach Gasleck: Deponie Kleinleifringhausen wieder geöffnet

Teilen

Für fünf Tage war die Deponie Kleinleifringhausen geschlossen. © Cedric Nougrigat

Nach einer fünftägigen Sperrung hat der STL die Deponie Kleinleifringhausen am Dienstagmorgen wieder in Betrieb genommen.

Lüdenscheid - Auf dem Gelände der Deponie Kleinleifringhausen geht alles wieder seinen gewohnten Gang: Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) hat die Umladestation am Dienstagmorgen, 15. November, wieder in Betrieb genommen. Das gab die Stadt Lüdenscheid in einer Pressemitteilung bekannt. Wegen Arbeiten an einer defekten Gasleitung war die Anlage kurzfristig für fünf Tage stillgelegt worden.

Mitte vergangener Woche seien auf der Deponie erhöhte Methangaswerte gemessen worden, erklärt der stellvertretende STL-Werkleiter Andreas Fritz. Aus Sicherheitsgründen sei der Betrieb der Umladestation nach Rücksprache mit Fachfirmen und der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises (AMK mbH) daher umgehend eingestellt worden. Das führte bei der Annahme von Grünabfällen und der Abfallentsorgung zu Einschränkungen und teilweise zu kleineren Verzögerungen.

Ursache für den Gasaustritt: zwei defekte Leitungen, die in einem Kanalschacht enden und jeweils undicht gewesen seien. „Wir haben die beiden Leitungen verschließen lassen und den Schacht, der für uns keine Funktion hat, anschließend mit Beton verfüllt. Jetzt strömt definitiv kein Gas mehr aus“, sagt Fritz. Erneute Messungen hätten das bestätigt.

Öffnungszeiten

Die Deponie an der Werdohler Landstraße 122 hat jetzt wieder wie gewohnt geöffnet, wie die Stadt mitteilt. Bis einschließlich 28. November können Privatpersonen und Gewerbetreibende ihre Grünabfälle von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr abgeben. Ab dem 29. November fällt der Montag weg. Die Deponie ist dann bis einschließlich 28. März 2023 von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet.