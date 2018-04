Drei Jahre Haft nach Messerattacke

+ © dpa © dpa

Lüdenscheid - Drei Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung: So lautete am Donnerstag der Urteilsspruch gegen einen 44-jährigen Lüdenscheider. Er hat im November in einer Wohnung in Gevelndorf mit einem Fleischermesser auf seine Schwester eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt.