Nach Messerattacke: 67 Meter lange Blutspur in Lüdenscheid

Von: Thomas Krumm

Der 49-jährige Angeklagte stach 20 Mal mit einem Messer auf seine Ehefrau ein (Symbolbild). © Deutzmann / imago

Ein 49-jähriger Mann hatte seine Ehefrau mit 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Auf der Flucht vor ihm zog die Verletzte eine 67 Meter lange Blutspur über die Schlittenbacher Straße. Das Landgericht Hagen verhandelt den Fall.

Lüdenscheid – Im Strafverfahren gegen einen 49-jährigen Angeklagten, der seine 41-jährige Ehefrau am 21. August in seiner Wohnung an der Schlittenbacher Straße durch 20 Messerstiche lebensgefährlich verletzte, hat Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn im Landgericht Hagen eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten beantragt. Dabei ging er von einem versuchten Totschlag aus.

Dass die 41-Jährige noch lebte und eine 67 Meter lange Blutspur auf der Schlittenbacher Straße hinterließ, bevor sie zusammenbrach, spreche nicht dafür, dass der Angeklagte seinen Tötungsvorsatz aufgegeben habe. „Man muss nicht verlangen, dass der Tod an Ort und Stelle eintritt.“

Der 49-Jährige hatte erklärt, dass er nicht auf Hals und Kopf eingestochen habe, weil er seinem Opfer keine lebensgefährlichen Verletzungen habe zufügen wollen. Der Staatsanwalt erinnerte jedoch an Stiche in die Lungen- und Herzgegend: „Genau die Organe, die man verletzen muss, wenn man jemanden töten will.“ Das Opfer habe zahlreiche lebensgefährliche Verletzungen erlitten, die einen sofortigen operativen Eingriff nötig machten: „Ohne das rechtzeitige Eingreifen ärztlicher Kunst wäre die Geschädigte gestorben.“ Den moderaten Strafantrag begründete der Vertreter der Anklage mit dem bisher untadeligen Lebenswandel des Angeklagten, der die Ermittlungen in keiner Weise behindert und vor Gericht ein Geständnis abgelegt hatte.

Eheleute lebten bereits getrennt

Vor dem Plädoyer des Oberstaatsanwaltes hatte Amtsrichter Andreas Lyra als letzter Zeuge von der Vernehmung der 41-Jährigen berichtet. Dabei hatte sie den Ablauf des Tattages geschildert und Einzelheiten zum eigentlichen Tatgeschehen preisgegeben, die sie im Landgericht nicht hatte berichten wollen. Was den Gewaltausbruch des Angeklagten ausgelöst hatte, blieb letztlich ungeklärt. Die Eheleute hatten sich am Tattag in seiner Wohnung getroffen. Dort wohnte er, seitdem sich seine Frau von ihm getrennt hatte. Dennoch soll sie ihm weiterhin zur Seite gestanden und ihn unterstützt haben. Vor der Tat soll es sogar einen sexuellen Kontakt zwischen den Eheleuten und ein Gespräch über eine mögliche Versöhnung gegeben haben. Ob sie nicht wieder zusammenkommen könnten, wenn er ihr verzeihe, soll der eifersüchtige Angeklagte vorgeschlagen haben. Sie soll das mit Verweis auf ihre untadelige Lebensführung zurückgewiesen haben: „Es gebe ja gar nichts zu verzeihen“, zitierte Richter Andreas Lyra die 41-Jährige. Der Bericht der Vernehmung bestätigte einen weiteren familiären Streitpunkt: Die fast erwachsene Tochter hatte es sich herausgenommen, einen Freund zu haben.

Verteidiger Maximilian Eßer sah Hinweise dafür, dass der Angeklagte seine Frau „wegen der gemeinsamen Tochter“ nicht habe töten wollen. Er habe seiner Frau vielmehr „einen Denkzettel verpassen“ wollen. „Das macht nur Sinn, wenn die Angegriffene überlebt.“ Sein Mandant habe sein Opfer auf der Straße nicht mehr angegriffen, was als „strafbefreiender Rücktritt“ und „unbeendeter Versuch“ zu werten sei. Der Anwalt beantragte eine Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung – „nicht mehr als vier Jahre“.