Nur einzelne Fälle von Keuchhusten in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Einen neuen Höchststand bei den Keuchhusten-Infektionen vermeldete in dieser Woche das Robert-Koch-Institut. In Lüdenscheid ist davon bislang allerdings noch nichts zu spüren.

Das ergab eine kleine Umfrage unter niedergelassenen Ärzten sowie dem Klinikum Lüdenscheid:

„Wir bemerken bislang keinen Anstieg, aber die meisten unserer Patienten sind auch geimpft“, hieß es aus der Praxis von Kinderarzt Dr. Martin Böhle. Zwar habe es zuletzt ein bis zwei Verdachtsfälle gegeben, die hätten sich jedoch nicht bestätigt. Grundsätzlich rate die Praxis allen zu einer Impfung.

Dies ist auch in der Kinderarzt-Praxis von Dr. Klaus Burkandt und Tatjana Frese nicht anders: „Auch wir raten auf jeden Fall zur Impfung“, hieß es auf LN-Anfrage. Vereinzelt komme eine Keuchhusten-Infektionen vor, wenn die Kinder nicht oder nicht durchgängig geimpft seien. „Aber von einem auffälligen Anstieg kann keine Rede sein.“ Und das gilt auch für die Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Hartmut Gehlhar: „Wir haben in diesem Jahr noch keinen Patienten mit Keuchhusten gehabt“, sagt Dr. Gehlhar. „Bei uns sind die meisten Patienten dagegen geimpft.“

Durchschnittlich drei bis fünf Kinder im Jahr – in der Regel Säuglinge – muss die Kinderklinik im Lüdenscheider Klinikum stationär aufnehmen. „Die meisten Infektionen führen eigentlich nicht zu einer Aufnahme, aber gerade bei Säuglingen, für die eine Infektion gefährlich werden könnte, ist das schon mal notwendig“, erläuterte Pressesprecherin Andrea Kleff. Laut Dr. Holger Frenzke, Oberarzt der Kinderklinik und Kinderpneumologe, seien aber nicht nur Kinder betroffen. Auch Erwachsene könnten sich anstecken. Und die Übertragungsrate von älteren Menschen auf Kinder sei nicht unerheblich. Das Problem sei: „Oftmals steht der Keuchhusten gar nicht so sehr im Fokus, so dass die Infektion – gerade bei Erwachsenen – gar nicht als solche diagnostiziert wird“, erklärt Kleff weiter. Erst ein Rachenabstrich könnte Gewissheit bringen. Grundsätzlich rät auch Oberarzt Dr. Frenzke zu einer Impfung und damit zu einer Auffrischung ab dem zehnten Lebensjahr. Während der Piks in den 1970er-Jahren aufgrund der Nebenwirkungen nicht so populär gewesen sei, sei die Impfung heute besser verträglich.