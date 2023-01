Nach mehr als 300 Jahren: Adler-Apotheke geschlossen

Von: Olaf Moos

Bekannte Adresse in exponierter Innenstadt-Lage: In der 1692 gegründeten Adler-Apotheke sind am Silvestertag die Lichter ausgegangen. © Olaf Moos

Die Adler-Apotheke gegenüber der Erlöserkirche in der Oberstadt ist Geschichte. Die Ära des Hauses als älteste Apotheke Lüdenscheids endet nach 330 Jahren.

Lüdenscheid - Es war zunächst ein Gerücht, das sich höchstens im Kreise langjähriger Kunden allmählich herumgesprochen hatte. Am Montagmorgen schließlich, als Passanten überrascht vor verschlossener Tür und einem nüchternen Hinweis auf DIN A 4 standen, wurde aus dem Gerücht Gewissheit.

Warum Apothekerin Andrea Löber den traditionsreichen Betrieb plötzlich eingestellt hat, ist unklar. Die Pharmazeutin wollte sich trotz mehrfacher Anfragen unserer Redaktion über die Schließung nicht äußern.



Die Lüdenscheiderin, älteste Tochter des Apothekers und Lebensmittelchemikers Albert Niemöller, stieg nach ihrem Studium 1990 in das Familienunternehmen ein und führte es in der vierten Generation. Das geht aus einer Festschrift hervor, die anlässlich des 300-jährigen Bestehens der Adler-Apotheke 1992 erschien.



Über die Beweggründe für die Schließung – Silvester war der letzte Tag an der oberen Wilhelmstraße – ist also aus erster Hand offiziell nichts bekannt.



Die Zahl der Apotheken sank nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) mit Sitz in Berlin – Spitzenorganisation für 17 Landesapothekerkammern sowie alle 17 Landesapothekerverbände – im Jahr 2022 bundesweit um 285 auf 18 176 Betriebe.



Laut einem Agenturbericht, der im November ‘22 erschien, führt Abda-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening die zunehmende Quote der Geschäftsaufgaben auf die „schwierige wirtschaftliche Lage der Apothekerinnen und Apotheker“ zurück.



„Täglich spüren sie die Auswirkungen der hohen Inflation und Energiepreise.“ Zudem sorgten unnötige Bürokratie, Nachwuchsmangel und schlechtere Rahmenbedingungen durch die Politik für Frust und Sorgen, so Abda-Präsidentin Overwiening.



Zuletzt hatte in Lüdenscheid die ebenfalls an der Wilhelmstraße ansässige Apotheke Dr. Schulz – ehemals Reichsadler-Apotheke – im Juni 2020 ihre Pforten geschlossen. Der Druck auf die Branche nimmt offenbar weiter zu.



Laut Abda sind Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen im Acht-Milliarden-Euro-Entlastungspaket für das Gesundheitswesen enthalten. „Das ist richtig so, aber Apotheken fehlen leider komplett in dieser Reihe“, so Präsidentin Overwiening.