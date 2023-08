Nach mehr als 150 Jahren: Anlieger sollen für Endausbau zahlen

Von: Thomas Machatzke

Der zweite Abschnitt der Schlittenbacher Straße zwischen Schützenstraße und Breslauer Straße: Mehr als 150 Jahre alt, und doch sollen die Anlieger nun die Kosten für eine Ersterschließung tragen. Der „Endausbau“ der Straße ist für 2026 geplant. © Machatzke, Thomas

Müssen die Anlieger an der Schlittenbacher Straße die Kosten für den Endausbau der mehr als 150 Jahre alten Straße bezahlen? Die Verwaltung meint: ja. Die Anlieger äußern Zweifel.

Lüdenscheid – Bürgerfrust: Am 24. Mai hatte die Anliegergemeinschaft der Schlittenbacher Straße und Schützenstraße der Stadt eine Resolution übergeben. Ziel: Die „endgültige Herstellung“, also der Endausbau, der Straße im zweiten Abschnitt zwischen Schützenstraße und Breslauer Straße wird von den Anliegern abgelehnt, weil sie zum einen unnötig sei und zum anderen hohe Kosten verursache. Aber dieser „Widerspruch“ gegen die Pläne der Stadt wird wohl nicht von Erfolg gekrönt sein.



Am Dienstagabend ließen sich die Anlieger von Dieter Rotter vom Bauservice der Stadt auf den Stand der Dinge bringen. Ein Stand der Dinge, der den Anliegern gar nicht schmeckte. Es geht, wie schon am Weißen Pferd, um die Kosten für die „Ersterschließung“ der Straße. Auch wenn diese Straße, die da erstzuerschließen ist, mehr als 150 Jahre auf dem Buckel hat…



Dieter Rotter jedenfalls stellte auch den Stand der Dinge dar. Geplant sei, dass die Verkehrsplaner der Stadt bis Ende 2023 ihre Pläne für den zweiten Abschnitt der Schlittenbacher Straße in einer ersten Bürgeranhörung vorstellen werden. Danach dürfen sich die Anlieger mit Ideen zu diesen Plänen äußern. Im nächsten Schritt wird ein Ingenieurbüro mit diesen Ideen in die genauere Planung gehen und die Ergebnisse dieser Planung in einer zweiten Bürgeranhörung vorstellen. Erst dann könne, so Rotter, die Stadt eine Kostenrechnung für die Anwohner aufmachen. Erst dann weiß der Bürger, was auf ihn zukommt. Der Baubeginn sei nicht vor 2026 geplant, die Kosten kommen auf die Anlieger nicht vor 2027 zu.



Dass die Anlieger indes 90 Prozent der Kosten tragen müssen, daran gehe im Moment kein Weg vorbei, stellte Rotter fest. Diese Kosten können, je nach Grundstücksgröße, immens sein. Auch und gerade für die Freie Christliche Grundschule, in deren Aula das Treffen am Dienstag stattfand. Für die Schule könne ein bis zu sechsstelliger Betrag anfallen.

Die Stadt, so Rotter, sei in dieser Causa keinesfalls als „Gegner“ zu verstehen, müsse aber nach dem Gesetz handeln. Und Rotter gab auch zu, dass er als Bürger es ähnlich machen würde wie nun die Anlieger an der Schlittenbacher Straße. Auch er würde alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen.



Die Gesetzeslage, auf die sich Rotter bezog, ist nicht unkompliziert. Walburga Jung, eine der Wortführerinnen der Anliegergemeinschaft, verwies am Dienstag auf ein neues Landesgesetz aus dem Mai 2022. Die Landesregierung NRW hatte seinerzeit eine neue Förderrichtlinie zur vollständigen Entlastung von beitragspflichtigen Grundstückseigentümern von Straßenausbaubeiträgen auf den Weg gebracht. Dieses Gesetz allerdings sei 2023 nach Protesten der ungleich mehr belasteten Kommunen wieder gekippt worden, so Rotter. Die Kostenlast liege nun bei den Straßen, die nicht bestimmte Kriterien erfüllen, wieder bei den Grundstückseigentümern. Jung berichtete am Folgetag, dass ihr diese Sicht der Dinge im Rathaus auf Nachfrage nicht bestätigt worden sie. Nach Rotter jedenfalls ist die Schlittenbacher Straße eine solche Straße – zumindest zum Teil: Für sie liegen die Dinge besonders kompliziert. Für den unteren Teil zwischen Bräuckenstraße und Schützenstraße liegt ein Ausbauplan vor, dieser Abschnitt gilt ebenso als ersterschlossen wie der Abschnitt zwischen Breslauer Straße und der Firma Gerhardi Kunststofftechnik. In diesen Bereichen ist die Straße fertig. Diese Bereiche unterscheiden sich nicht grundsätzlich vom zweiten Abschnitt zwischen Schützenstraße und Breslauer Straße. Nur: Für diesen Bereich gibt es keinen Ausbauplan in den Akten der Stadt. Dass es die Straße vor mehr als 150 Jahren gab, ist unstrittig. Die Akten mit Aufzeichnungen aus den Jahren 1857 und 1890, von denen Rotter berichtete, aber weisen für diese Zeit nur auf wenige Häuser hin, unter anderem die ehemalige Gaststätte Crummenerl und ein Eckhaus zur Breslauer Straße, im Bereich der Schlittenbacher Straße – und eben nicht auf eine schon damals komplett erschlossene Straße.



Nach Ansicht der Anlieger in ihrer Resolution ist die Schlittenbacher Straße zum einen eine „historische Straße“ (Bestand vor Erlass des Preußischen Fluchtliniengesetzes aus dem Jahr 1875). Zum anderen sei sie auch eine sogenannte „vorhandene Straße“ (nach Definition vor Inkrafttreten des Baugesetzbuches im Jahr 1961 technisch hergestellt). Für beide Rechtseinschätzungen fehlen den Anliegern aber die Belege. Dass die Schlittenbacher Straße vor 1880 (dieses Jahr wird in der Satzung der Stadt für eine „historische Straße“ zugrunde gelegt) bereits eine durchgängig bebaute Straße war, ist nach den Aufzeichnungen der Stadt unwahrscheinlich. Für die Annahme einer „vorhandenen Straße“ fehlen auch Dokumente, die dies belegen. „Wenn Sie solche Dokumente haben, wäre es umso besser, dann könnten Sie diese beibringen“, stellte Rotter fest.



Klar machte Rotter auch, dass die Straße durch den angestrebten Endausbau im oberen Teil nicht zwingend zwei Bürgersteige bekommen wird, weil dies aus Platzgründen praktisch gar nicht möglich sei. Hier wird die Politik eine Abweichung von der Satzung der Stadt, in der zwei Gehwege vorgeschrieben sind, beschließen müssen. Für die Anlieger untermauert dies die Einschätzung, dass der Endausbau „unnütz“ sei, keine spürbare Verbesserung bringe, man letztlich für Dinge bezahlen müsse, die lange in der Vergangenheit liegen. SPD-Ratsherr Thomas Kruber, in dessen Wahlbezirk die Straße fällt, versprach, sich für die Schlittenbacher Straße mit seinem Netzwerk einzusetzen. Allein: An die Gesetze müsse sich die Stadt halten. Da seien auch der Politik die Hände gebunden.



„Wenn Rat und Stadtverwaltung diesen Plan weiter verfolgen, wird das auf entschiedenen Widerstand stoßen“, formulierten die Anlieger im Mai in der Resolution. „Wir sind entschlossen, nötigenfalls nicht nur den Petitionsausschuss des Landes anzurufen, sondern uns auch gemeinsam gegen Bescheide gerichtlich zur Wehr zu setzen.“ Man wird sehen…